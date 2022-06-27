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Индонезийка через 10 месяцев брака узнала, что её муж - женщина

Индонезийка через 10 месяцев брака узнала, что её муж - женщина

Автор:
27 июня 2022 14:31
Сообщество : Истории
Метки: Разное   азия   брак   индонезия   истории   история   люди   семья   фото   
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22-летняя жительница Индонезии спустя десять месяцев брака поняла, что её муж - на самом деле женщина. По её словам, она даже об этом не догадывалась. Вот такой сюрприз получился.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Разное   азия   брак   индонезия   истории   история   люди   семья   фото   
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19  комментариев
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70k
Максим 2 часа назад
Ответит за фальсификацию квалификаций врача.
Эм.. За это!?!? Она никого не лечила. А если бы сказала что космонавт и пока перерыв в рейсах Энтерпрайза? Судили бы за фальсификацию классификации навигатора Энтерпрайза? Т..е больше вопросов у правосудия нет? Да и вопрос - зачем ей это было нужно.. Н и к супруге скажем там вопросов много.. за 10 месяцев пару раз пальцем в неё потыкал "муж"))
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16k
Vital Idol 2 минуты назад
а, при чём тут ответственность за квалификацию врача?! она требуется в Индонезии для удовлетворения пальцами?!
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1k
SilentBob 8 минут назад
материнское сердце не обманешь
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40
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Ну если супружеский долг в темноте и исключительно раком.... То хрен догадалась бы )) всё как всегда тёща испортила..
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19k
nobody® Полчаса назад
Вечно эти тёщи лезут в семейные дела детей
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11k
harlamov 43 минуты назад
Чет в плане секса индонезийцы не особо просвещенные. Так до пенсии и тыкались бы пальцами если б не родители?
Да и на фига собственно это надо было "жениху"?
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13k
motorocker 48 минут назад
А Индонезия, в списке "дружественных стран" у России? Или даже такие папуасы нам не братья?
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3k
Motorola Час назад
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18
ОМ Час назад
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4k
Нуи Хусим Час назад
Тут самое возмутительное, она без платка ходила и даже фотографировалась! Судить по законам шариата!
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7k
Николай Час назад
О времена...
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3k
Copycat 2 часа назад
похоже невеста не разу до свадьбы не была с мужчиной то (что скорей всего у них принято типа до свадьбы ни ни) то она вполне может ничего не знать о мужской физиологии

по тому что не заметить отсутствие члена у мужика это странно
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8k
Игорь 2 часа назад
нет слов
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14k
Александр 2 часа назад
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