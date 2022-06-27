Индонезийка через 10 месяцев брака узнала, что её муж - женщина

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22-летняя жительница Индонезии спустя десять месяцев брака поняла, что её муж - на самом деле женщина. По её словам, она даже об этом не догадывалась. Вот такой сюрприз получился.
22-летняя жительница индонезийского города Джамби поделилась курьезной и слегка плачевной историей своего брака. Она познакомилась с будущем мужем в приложении для знакомств, где "он" представился под именем Анаф Аррафиф (Ahnaf Arrafif), и рассказал, что успешен в карьере врача.
После двух недель общения он приехал погостить к девушке примерно на неделю. Анаф вел себя как идеальный парень - даже помогал возлюбленной ухаживать за ее родителями, которые в то время были больны. Когда несколько недель спустя он сделал девушке предложение, родители быстро дали свое благословение.
После двух недель общения он приехал погостить к девушке примерно на неделю. Анаф вел себя как идеальный парень - даже помогал возлюбленной ухаживать за ее родителями, которые в то время были больны. Когда несколько недель спустя он сделал девушке предложение, родители быстро дали свое благословение.
После того, как они с Анафом поженились, семья начала замечать подозрительное поведение молодого человека. Несмотря на просьбы жены, он так и не познакомил ее со своими родителями. Кроме того, у парня было очень много свободного времени, что никак не совпадало с его громкими словами об успешной карьере врача. Девушка закрывала на это глаза, но ее мать замечала всё больше странных вещей. Например, Анаф никогда не раздевался - даже когда принимал ванну. На груди у "мужа" также были бугорки, которые он связывал с гормональной проблемой.
Истинную сущность парня раскрыла мать девушки - однажды она просто потребовала, чтобы Анаф разделся и доказал, что он мужчина. Не в силах больше скрываться, он рассказал и показал семье, что на самом деле является женщиной - ее зовут Райани, и всё это время она лгала обо всём, включая работу. По словам жены, она на протяжении 10 месяцев не догадывалась, что ее муж был женщиной - у них несколько раз была интимная близость, но Райани использовала пальцы для удовлетворения возлюбленной. Теперь самозванку ожидает суд, где она ответит за фальсификацию квалификаций врача.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Эм.. За это!?!? Она никого не лечила. А если бы сказала что космонавт и пока перерыв в рейсах Энтерпрайза? Судили бы за фальсификацию классификации навигатора Энтерпрайза? Т..е больше вопросов у правосудия нет? Да и вопрос - зачем ей это было нужно.. Н и к супруге скажем там вопросов много.. за 10 месяцев пару раз пальцем в неё потыкал "муж"))
Да и на фига собственно это надо было "жениху"?
по тому что не заметить отсутствие члена у мужика это странно