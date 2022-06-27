Индонезийка через 10 месяцев брака узнала, что её муж - женщина

После того, как они с Анафом поженились, семья начала замечать подозрительное поведение молодого человека. Несмотря на просьбы жены, он так и не познакомил ее со своими родителями. Кроме того, у парня было очень много свободного времени, что никак не совпадало с его громкими словами об успешной карьере врача. Девушка закрывала на это глаза, но ее мать замечала всё больше странных вещей. Например, Анаф никогда не раздевался - даже когда принимал ванну. На груди у "мужа" также были бугорки, которые он связывал с гормональной проблемой.