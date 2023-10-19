В Рязани парочка устроила любовные утехи прямо в центре города

В Рязани прохожие заметили в центре города парочку, которая страстно обнималась на улице. Мужчина уже приспустил штаны, а дама уже готовилась к оральным ласкам, когда они заметили, что их снимают на видео. Произошло это на улице Ленина, рядом с питейным заведением. Судя по всему, парочка была пьяна.