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В Рязани парочка устроила любовные утехи прямо в центре города

В Рязани парочка устроила любовные утехи прямо в центре города

Автор:
19 октября 2023 09:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Рязань   интересное   любовь   отношения   фото   
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На улице Ленина парочка устроила оральные ласки, совсем не стесняясь прохожих.

В Рязани прохожие заметили в центре города парочку, которая страстно обнималась на улице. Мужчина уже приспустил штаны, а дама уже готовилась к оральным ласкам, когда они заметили, что их снимают на видео. Произошло это на улице Ленина, рядом с питейным заведением. Судя по всему, парочка была пьяна.

Ролик появился в социальных сетях. МВД уже начало проверку, сообщили YA62.ru в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

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Метки: Видео   Россия   Рязань   интересное   любовь   отношения   фото   
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14  комментариев
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20k
scorpick Час назад
Собрание органов в организме. На повестке дня нехватка ресурсов на всех. Обсуждают, кого можно удалить. Встают почки:
- А давайте надпочечники удалим! Надоело постоянное давление сверху.
Мозг:
- Этого нельзя делать, Надпочечники контролируют вашу работу и без них вы вообще работать перестанете.
Встаёт желудок:
- Давайте поджелудочную удалим, надоела критика снизу!
- Этого нельзя делать, это самый первый фильтр пищи, она на страже иммунитета, без неё мы все загнемся.
Встаёт член:
- А давайте одно лёгкое удалим, нафиг нам два?
Мозг:
- А давайте!
Лёгкие:
- Ну вот, как только х.у.й встаёт, мозги работать перестают.
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3k
Хачик 23 минуты назад
Стали уже инстинктами руководствоваться, мрази!
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 42 минуты назад
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1k
Просто чувак в интернете 44 минуты назад
Да и ладно, найдется же упырь который будет снимать.
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3k
Василий Афиногенов Час назад
точно говорят что в Разани грибы с глазами.
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9k
Дмитрий Час назад
"МВД уже начало проверку"...Хотят присоединиться?
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5
Михаил Час назад
Зависть страшная штука!
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254
ruslan d Час назад
Она просто застегивала ему пуговку на трусах
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254
ruslan d dima423 Час назад
Посмотри видос на трубе , китаянки языком чуть ли не косички плетут
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Да просто она ему эксклюзивное интервью давала....
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