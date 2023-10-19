В Рязани парочка устроила любовные утехи прямо в центре города

На улице Ленина парочка устроила оральные ласки, совсем не стесняясь прохожих.
В Рязани прохожие заметили в центре города парочку, которая страстно обнималась на улице. Мужчина уже приспустил штаны, а дама уже готовилась к оральным ласкам, когда они заметили, что их снимают на видео. Произошло это на улице Ленина, рядом с питейным заведением. Судя по всему, парочка была пьяна.
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Ролик появился в социальных сетях. МВД уже начало проверку, сообщили YA62.ru в пресс-службе УМВД по Рязанской области.
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- А давайте надпочечники удалим! Надоело постоянное давление сверху.
Мозг:
- Этого нельзя делать, Надпочечники контролируют вашу работу и без них вы вообще работать перестанете.
Встаёт желудок:
- Давайте поджелудочную удалим, надоела критика снизу!
- Этого нельзя делать, это самый первый фильтр пищи, она на страже иммунитета, без неё мы все загнемся.
Встаёт член:
- А давайте одно лёгкое удалим, нафиг нам два?
Мозг:
- А давайте!
Лёгкие:
- Ну вот, как только х.у.й встаёт, мозги работать перестают.