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Герои разных фильмов в одном кадре: 15 безумных работ

Герои разных фильмов в одном кадре: 15 безумных работ

Автор:
22 июля 2022 09:39
Сообщество : Кино
Метки: Klod ***   актеры   кино   роль   фильм   фото   фотошоп   
756
16

Что делать, когда пересмотрел, кажется, все фильмы, которые есть? Можно, например, создать свою вселенную с их героями, которые встречаются в самых непредсказуемых обстоятельствах.

Прямо как на работах мастера аппликации с ником Klod Mande, который смешивает в одном кадре персонажей советского, зарубежного и российского кино, и получается очень смешно.


Если долго, долго, долго, если долго по тропинке…

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Харли Воробей

— Жить, как говорится, хорошо.
— А хорошо жить ещё лучше! 

— Тепло ли тебе, девица?
— Да ты что, старый, очумел, что ли?! 

Сияние Раисы Захаровны

Понимаете, я за кефиром пошёл, а тут такие приключения! 

Пусть думают, что мы спортсмены

На дело надо было брать грёбаные дробовики


Селянка, хочешь большой, но чистой любви?


Вам от меня лично маленький сувенир

Так Вы говорите «царь и великий Ксеркс»? Написал, запятая…

Шашлык женских рук не терпит. Ваши места в зрительном зале. Отдыхайте

Безумие как гравитация — нужно только подтолкнуть

— А где бабуля?
— Я за неё

Шурик, Лида, Нина и товарищ Саахов

6 мая народному артисту СССР Владимиру Абрамовичу Этушу исполнилось бы 100 лет. Давайте представим, что у товарища Саахова всё получилось!

Источник:

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Метки: Klod ***   актеры   кино   роль   фильм   фото   фотошоп   
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21k
Егор 22 минуты назад
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−20
Thomsen Минуту назад
Последняя фантазия зачётная)
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14k
Сергей 13 минут назад
Если долго, долго, долго! Значит выпил, выпил, выпил!:)
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