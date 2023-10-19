Чайки привели рыбака к крупной партии наркотиков

Британский рыбак вышел в море и наткнулся на партию кокаина. Заметить наркотики ему помогли чайки.
Житель острова Уайт, Великобритания, Рон Рапп отправился на рыбалку вместе с семьей. Их лодка встала на якорь недалеко от побережья с крутыми меловыми скалами, известного как Нидлс, в переводе с английского «Иглы». Именно в этот момент Рапп заметил группу чаек неподалеку.
Птицы сидели на чем-то, что плавало в воде, и ныряли оттуда за рыбой. Когда Рапп подплыл ближе, он увидел две пустые канистры, к которым были привязаны три плотно упакованных брикета. Мужчина знал, что не так давно партию наркотиков вынесло на пляжи острова Уайт и на побережье в графстве Дорсет, поэтому сразу связался с береговой охраной. Оказалось, что чайки действительно привели его к наркотикам.
«Примерно через час после звонка к нам приехал полицейский катер с мигалками, что было для нас в новинку. Они достали брикеты из воды и подтвердили наши подозрения. После этого нам удалось поймать немного рыбы, так что день получился неплохой... Хотя, конечно, самым крупным уловом оказались наркотики на миллион долларов (более 98 миллионов рублей)», — рассказал Рапп журналистам.
Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью по итогам находки сообщило, что, по их мнению, все наркотики были извлечены из воды, однако не исключили обнаружение дополнительных брикетов. Правоохранители продолжают поиск в других частях острова Уайт. Предположительно, партия кокаина прибыла из Южной Америки на борту торгового судна, откуда его сбросили у берегов Великобритании.
Источник:
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Ой, не гони нам.там было минимум 4 брикета)