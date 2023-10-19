Чайки привели рыбака к крупной партии наркотиков

«Примерно через час после звонка к нам приехал полицейский катер с мигалками, что было для нас в новинку. Они достали брикеты из воды и подтвердили наши подозрения. После этого нам удалось поймать немного рыбы, так что день получился неплохой... Хотя, конечно, самым крупным уловом оказались наркотики на миллион долларов (более 98 миллионов рублей)», — рассказал Рапп журналистам.