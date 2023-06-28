18 котов, которые уверены, что наглость – это второе счастье

Кошки — удивительные существа. С одной стороны, они создания полные природной грации, а с другой — воплощение хаоса и анархии. Мы собрали несколько домашних котеев, которые плюют на правила и здравый смысл. Но как можно их за это ругать? Вы только посмотрите на их невинные (хоть и наглые) мордочки. Они точно ничего не сделали. Мебель поцарапала сама себя, бельё само упало с вешалки, а горшок с цветком сам сбросился со стола. Честно-честно!

Бальтазар ненавидит мои растения