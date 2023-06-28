18 котов, которые уверены, что наглость – это второе счастье

Котики бывают теми ещё прохвостами, которым никакой закон не писан. Взгляните на пушистых наглецов, которые любят устраивать хозяевам различные сюрпризы.
Кошки — удивительные существа. С одной стороны, они создания полные природной грации, а с другой — воплощение хаоса и анархии. Мы собрали несколько домашних котеев, которые плюют на правила и здравый смысл. Но как можно их за это ругать? Вы только посмотрите на их невинные (хоть и наглые) мордочки. Они точно ничего не сделали. Мебель поцарапала сама себя, бельё само упало с вешалки, а горшок с цветком сам сбросился со стола. Честно-честно!
Бальтазар ненавидит мои растения
Кусь!
Что-то не так?
Я влюблён в этот дерзкий взгляд!
Без комментариев
Мусорный барон
Ноль раскаяния на этом фото. Только чистая ярость.
У него есть своя поилка, но вода в моём стакане для него вкуснее
Он кот. Всё, что его — это его, а всё, что твое — это тоже его. Это просто.
Он отомстил мне за то, что мне пришлось ненадолго запереть его в комнате
Человек, как ты посмел запереть меня в этой комнате?! Я написал это письмо с изложением своих претензий, прочти его их досуге.
11 лет кропотливого труда. Художник на заднем плане
Кот, воспитанный бобрами.
Я отвернулся на 10 секунд
Это еда в миске. Еда в миске предназначена для кошек. Эта еда в миске для кошек. Всё правильно.
Он тоже своего рода ребёнок
Живая грелка!
Перевозка особо опасного преступника
Значит пирог был вкусным
Судя по его взгляду, он сделает это снова.
Она не хотела ехать к ветеринару и поэтому она прогрызла дыру в мебели и пряталась в ней
Эта кошка успешно уводит чужого мужа
Почему они так похожи?
Авторский дизайн
Личная подставка для лап
Запасы туалетной бумаги успешно уничтожены
Клавиатура — самое удобное место в доме
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