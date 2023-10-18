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В России предложили запретить вегетарианство для детей на законодательном уровне

В России предложили запретить вегетарианство для детей на законодательном уровне

Автор:
18 октября 2023 16:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   Сыроедение   вегетарианство   дети   запрет   здоровые   инициатива   
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С такой инициативой выступила детский омбудсмен Татарстана.

Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан и основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец направила на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева письмо с предложением запретить на законодательном уровне вегетарианство и сыроедство среди детей. Реакции от Башанкаева и других законодателей пока не последовало.


В своём послании Волынец обращает внимание на то, что дети, подвергшиеся популярному сегодня в мире вегетарианству и прочим альтернативным видам питания, страдают от нехватки витаминов B12 и D, которые активно участвуют в формировании косного скелета и обеспечивают нормальную работу опорно-двигательного аппарата. Также у детей-вегетарианцев наблюдается дефицит железа, цинка, кальция, йода, белка, что грозит анемией, неврастенией, тяжёлым отставанием в развитии и росте, нарушением моторики, неврологическими дисфункциями, дисбалансом гормонов щитовидной железы, запорами и разрушением зубов.

Детский омбудсмен подчёркивает, что в России на сегодняшний день "вопрос о запрете вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних, в особенности детей первых лет жизни, законодательно не урегулирован". И с этим пора что-то делать, как и с родителями, которые принуждают своих детей к сыроедению и вегетарианству.


Отметим, что инициатива появилась после очередной смерти малолетнего ребёнка, который рос в семье сыроедов из Красноярска. Согласно экспертизе, двухлетняя девочка умерла от коронавирусной инфекции, но родители не считали нужным обращаться к врачам и лечили ребёнка альтернативными методами. В итоге ослабленный веганской диетой организм девочки не смог противостоять запущенной болезни. Добавим, что похожий случай произошёл в марте нынешнего года в Сочи в семье блогера-сыроеда, который заморил голодом одномесячного сына.

Источник:

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Метки: Госдума   Сыроедение   вегетарианство   дети   запрет   здоровые   инициатива   
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8  комментариев
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238
ruslan d 2 часа назад
Ну до определенного возраста точно надо .
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13k
Denissg 19 минут назад
Многие дети не едят рыбу ни в каком виде. Кто-то - мясо. Заставлять - можно вызвать отвращение к еде в целом. Но важно разобраться: природное и само пройдет или насрано в голову топовыми тиктокерами.
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4k
Дмитрий Круглов 37 минут назад
И что теперь, они смогут с обысками врываться в квартиры и подсчитывать количество котлет и сосисок? Как они планируют свой закон исполнять?
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5k
Горожанин 58 минут назад
Веганство необходимо признать патологической зависимостью - тяжёлым нарушением пищевого поведения. И как с ЛГБТ, наркотиками, алкоголем, табаком - запретить рекламу и пропаганду веганства. А если родители вовлекают в эту опасную для жизни патологию детей - применять все меры государственного реагирования.
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Злодей Час назад
Запретить то запретят, да только как это поможет детям сумашедших родителей.
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693
thrashbox Час назад
Это что, и кабачки детям привозить нельзя будет ???
Какой кошмар !!!1
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13k
..: Атеист :.. 2 часа назад
ВО! Правильно. только еще бы и для взрослых.
А то даже наклейки "веган" на продуктах некоторых уже чет не радуют. То по приколу, теперь уже и маркировка, а потом еще сильней закрепится, как гомосятина за бугром. Нах., фу.
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