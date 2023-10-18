В России предложили запретить вегетарианство для детей на законодательном уровне

Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан и основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец направила на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева письмо с предложением запретить на законодательном уровне вегетарианство и сыроедство среди детей. Реакции от Башанкаева и других законодателей пока не последовало.

В своём послании Волынец обращает внимание на то, что дети, подвергшиеся популярному сегодня в мире вегетарианству и прочим альтернативным видам питания, страдают от нехватки витаминов B12 и D, которые активно участвуют в формировании косного скелета и обеспечивают нормальную работу опорно-двигательного аппарата. Также у детей-вегетарианцев наблюдается дефицит железа, цинка, кальция, йода, белка, что грозит анемией, неврастенией, тяжёлым отставанием в развитии и росте, нарушением моторики, неврологическими дисфункциями, дисбалансом гормонов щитовидной железы, запорами и разрушением зубов.