В России предложили запретить вегетарианство для детей на законодательном уровне

С такой инициативой выступила детский омбудсмен Татарстана.
Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан и основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец направила на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева письмо с предложением запретить на законодательном уровне вегетарианство и сыроедство среди детей. Реакции от Башанкаева и других законодателей пока не последовало.
В своём послании Волынец обращает внимание на то, что дети, подвергшиеся популярному сегодня в мире вегетарианству и прочим альтернативным видам питания, страдают от нехватки витаминов B12 и D, которые активно участвуют в формировании косного скелета и обеспечивают нормальную работу опорно-двигательного аппарата. Также у детей-вегетарианцев наблюдается дефицит железа, цинка, кальция, йода, белка, что грозит анемией, неврастенией, тяжёлым отставанием в развитии и росте, нарушением моторики, неврологическими дисфункциями, дисбалансом гормонов щитовидной железы, запорами и разрушением зубов.
Детский омбудсмен подчёркивает, что в России на сегодняшний день "вопрос о запрете вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних, в особенности детей первых лет жизни, законодательно не урегулирован". И с этим пора что-то делать, как и с родителями, которые принуждают своих детей к сыроедению и вегетарианству.
Отметим, что инициатива появилась после очередной смерти малолетнего ребёнка, который рос в семье сыроедов из Красноярска. Согласно экспертизе, двухлетняя девочка умерла от коронавирусной инфекции, но родители не считали нужным обращаться к врачам и лечили ребёнка альтернативными методами. В итоге ослабленный веганской диетой организм девочки не смог противостоять запущенной болезни. Добавим, что похожий случай произошёл в марте нынешнего года в Сочи в семье блогера-сыроеда, который заморил голодом одномесячного сына.
Источник:
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Какой кошмар !!!1
А то даже наклейки "веган" на продуктах некоторых уже чет не радуют. То по приколу, теперь уже и маркировка, а потом еще сильней закрепится, как гомосятина за бугром. Нах., фу.