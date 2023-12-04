В Госдуме призвали запретить в России поп-MMA

Об этом ещё летом просил Фёдор Емельяненко, называя этот вид поединков обезьянничеством.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с очередной инициативой, которая на этот раз нашла позитивный отклик среди населения. Чиновник предложил на законодательном уровне запретить поп-MMA.
"Это радикальная форма ММА, в основе которой лежат провокация, агрессия и мат. Нужно полностью заблокировать подобные проекты и контент, который является керосином деструктивного поведения у молодёжи. Надо проверить основателей и участников на экстремизм, провести комплексную проверку со стороны ФНС. Что это за такое шоу, спорт или что", — заявил Хамзаев.
Отметим, что с критикой этого явления в июне нынешнего года выступил легендарный Фёдор Емельяненко.
"Мне кажется, нужно запрещать в жесткой форме. Кто этим будет заниматься? Прокуратура совместно с Министерством спорта, федерации совместно с Министерством, прокуратурой – не знаю. Но это надо запрещать. Сейчас по телевизору и интернету одни блогеры, полностью безнравственные люди, которые выходят и зарабатывают больше, чем олимпийские чемпионы и чемпионы мира. А что им нужно? Они просто за два-три месяца до своего выступления отвязывают свой язык и поносят все самое святое, чтобы привлечь к себе внимание.
Когда утверждали вид спорта «Смешанное боевое единоборство», нами обговаривалась абсолютно вся защита: толщина перчаток, вес, чтобы максимально защитить бойца. У нас спортсмены младше 20 лет дерутся в шлемах. А сейчас… Захотелось кому-то организовывать бои на голых кулаках, Федерация бокса дала лицензию. Мне эти вещи непонятны. Если закон есть, он должен работать для всех", — заявил Емельяненко.
Термин "поп-MMA" появился в 2018-м году, его создание приписывают блогеру Владиславу Кудрину (Кимчи), который обозревает бои без правил. Поп-MMA представляет собой помесь "Дома-2" и проведение боёв по различным правилам (не только MMA). Это могут быть поединки на голых кулаках, соревнования по пощёчинам или шлепкам по ягодицам (среди женщин). В узком смысле, это бои между непрофессионалами — артистами, блогерами и прочими известными людьми. Одно из главных жанровых особенностей поп-MMA заключается в вымышленных конфликтах, трештоков (оскорблениями оппонента) и зрелищности. В общем, в главном углу тут стоит не спорт, а шоу в самом широком понимании этого слова. В России поп-MMA имеет сокрушительный успех, давно обогнав по просмотрам различные трансляции "классических" боёв без правил.
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После введения боксёрских перчаток, травм головного мозга и связанных с этим болезней, стало гораздо больше.
Голым кулаком опасно бить по твердому, руку легко повредить.
А вот в перчатках, наоборот.
Их и ввели для повышения зрелищности.