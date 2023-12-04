В Госдуме призвали запретить в России поп-MMA

Отметим, что с критикой этого явления в июне нынешнего года выступил легендарный Фёдор Емельяненко.

"Мне кажется, нужно запрещать в жесткой форме. Кто этим будет заниматься? Прокуратура совместно с Министерством спорта, федерации совместно с Министерством, прокуратурой – не знаю. Но это надо запрещать. Сейчас по телевизору и интернету одни блогеры, полностью безнравственные люди, которые выходят и зарабатывают больше, чем олимпийские чемпионы и чемпионы мира. А что им нужно? Они просто за два-три месяца до своего выступления отвязывают свой язык и поносят все самое святое, чтобы привлечь к себе внимание.

Когда утверждали вид спорта «Смешанное боевое единоборство», нами обговаривалась абсолютно вся защита: толщина перчаток, вес, чтобы максимально защитить бойца. У нас спортсмены младше 20 лет дерутся в шлемах. А сейчас… Захотелось кому-то организовывать бои на голых кулаках, Федерация бокса дала лицензию. Мне эти вещи непонятны. Если закон есть, он должен работать для всех", — заявил Емельяненко.