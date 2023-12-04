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В Госдуме призвали запретить в России поп-MMA

В Госдуме призвали запретить в России поп-MMA

Автор:
04 декабря 2023 19:32
Сообщество : Спорт
Метки: Госдума   Султан Хамзаев   блогеры   депутат   запрет   инициатива   поп-мма   
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Об этом ещё летом просил Фёдор Емельяненко, называя этот вид поединков обезьянничеством.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с очередной инициативой, которая на этот раз нашла позитивный отклик среди населения. Чиновник предложил на законодательном уровне запретить поп-MMA.


"Это радикальная форма ММА, в основе которой лежат провокация, агрессия и мат. Нужно полностью заблокировать подобные проекты и контент, который является керосином деструктивного поведения у молодёжи. Надо проверить основателей и участников на экстремизм, провести комплексную проверку со стороны ФНС. Что это за такое шоу, спорт или что", — заявил Хамзаев.

Отметим, что с критикой этого явления в июне нынешнего года выступил легендарный Фёдор Емельяненко.


"Мне кажется, нужно запрещать в жесткой форме. Кто этим будет заниматься? Прокуратура совместно с Министерством спорта, федерации совместно с Министерством, прокуратурой – не знаю. Но это надо запрещать. Сейчас по телевизору и интернету одни блогеры, полностью безнравственные люди, которые выходят и зарабатывают больше, чем олимпийские чемпионы и чемпионы мира. А что им нужно? Они просто за два-три месяца до своего выступления отвязывают свой язык и поносят все самое святое, чтобы привлечь к себе внимание.


Когда утверждали вид спорта «Смешанное боевое единоборство», нами обговаривалась абсолютно вся защита: толщина перчаток, вес, чтобы максимально защитить бойца. У нас спортсмены младше 20 лет дерутся в шлемах. А сейчас… Захотелось кому-то организовывать бои на голых кулаках, Федерация бокса дала лицензию. Мне эти вещи непонятны. Если закон есть, он должен работать для всех", — заявил Емельяненко.

Термин "поп-MMA" появился в 2018-м году, его создание приписывают блогеру Владиславу Кудрину (Кимчи), который обозревает бои без правил. Поп-MMA представляет собой помесь "Дома-2" и проведение боёв по различным правилам (не только MMA). Это могут быть поединки на голых кулаках, соревнования по пощёчинам или шлепкам по ягодицам (среди женщин). В узком смысле, это бои между непрофессионалами — артистами, блогерами и прочими известными людьми. Одно из главных жанровых особенностей поп-MMA заключается в вымышленных конфликтах, трештоков (оскорблениями оппонента) и зрелищности. В общем, в главном углу тут стоит не спорт, а шоу в самом широком понимании этого слова. В России поп-MMA имеет сокрушительный успех, давно обогнав по просмотрам различные трансляции "классических" боёв без правил.

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Метки: Госдума   Султан Хамзаев   блогеры   депутат   запрет   инициатива   поп-мма   
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17  комментариев
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54k
turyst Час назад
Кстати, на тему голых кулаков.
После введения боксёрских перчаток, травм головного мозга и связанных с этим болезней, стало гораздо больше.
Голым кулаком опасно бить по твердому, руку легко повредить.
А вот в перчатках, наоборот.
Их и ввели для повышения зрелищности.
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2k
grigorenko vladislav 14 минут назад
Спорт подразумевает честное соревнование и уважение к сопернику, для достижения и демонстрации возможно лучшего сравнительного результата в физической, умственной и духовной подготовке человека. Всё, что преследует иные цели, и в первую очередь - материальную выгоду любым способом - это поп-ММА. Именно в поп-ММА настойчиво пытаются превратить олимпиаду, например. И надо сказать, добились в этом весьма значительных успехов. Однако вызывает смутное беспокойство, что за такую серьёзную тему в очередной раз берётся непревзойдённый специалист по абсолютно всем вопросам, знаток во всех областях общественно-политической жизни страны, радетель и переживатель за благо всего народа, депутат Султан Хамзаев. Доколе??? громогласно вопрошает уважаемый депутат. Дотоле!!! отвечают ему неважно кто, и всё остаётся там, где было. Ну ладно!!! говорит Хамзаев и смело берётся за следующую глобальную проблему....
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17k
Николаевич Полчаса назад
Как-то пофиг, у меня такие шоу-PR-выбросы (включая и реслинг) просто в игноре. Могу "вбиться" только на профессионалов на уровне лучших. Пардон за частное мнение (не сдержался)
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1k
Шершень 54 минуты назад
Как отличать, кому можно, а кому нельзя? Проспорт весь попса, взгляды, оскорбления, скандалы за пределами ринга, шоу, дерущиеся группы поддержки. Т.е. Хабибу и Емельяненко можно, а мне на ринг нельзя? Может лицензию как на оружие выдавать будут, с ежегодным подтверждением, что за год кукуху не отбили и в бандиты не вписали?
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5k
Fishki_surfer Час назад
Что такое поп-ММА? Это когда православные отцы дерутся, по типу монахов Шао-Линя?
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14k
Александр Час назад
Блогеры изобрели рестлинг, но с дебилами и отстоем?
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8k
Pravednik84 Час назад
Саус Парк прошёлся по этой теме)))
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11k
kaboza 2 часа назад
Да пускай перекалечатся..проще будет...
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