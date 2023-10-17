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25 любопытных вещей, найденных на морском берегу

25 любопытных вещей, найденных на морском берегу

Автор:
17 октября 2023 13:32
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Моря и океаны   бичкомбинг   интересные находки   морской берег   находки   находки на пляже   побережье   удивительные вещи   
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Океаны — самые неизведанные пространства на планете. По данным National Geographic, более 80% океана до сих пор не исследовано человеком и не нанесено на карту. Морские глубины —сокровищница уникальных камней, стекла, раковин и многого другого. Предлагаем взглянуть на некоторые из странных и интересных вещей, найденных на пляже!

Кстати, тех, кто любит бродить по берегу моря в поисках каких-то необычных его даров, называют бичкомберами, а их увлечение — бичкомбингом.



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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Моря и океаны   бичкомбинг   интересные находки   морской берег   находки   находки на пляже   побережье   удивительные вещи   
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