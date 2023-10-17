25 любопытных вещей, найденных на морском берегу

Океаны — самые неизведанные пространства на планете. По данным National Geographic, более 80% океана до сих пор не исследовано человеком и не нанесено на карту. Морские глубины —сокровищница уникальных камней, стекла, раковин и многого другого. Предлагаем взглянуть на некоторые из странных и интересных вещей, найденных на пляже!
Кстати, тех, кто любит бродить по берегу моря в поисках каких-то необычных его даров, называют бичкомберами, а их увлечение — бичкомбингом.
1. «Этот камень, который я нашел на пляже, когда мне было семь лет, полон окаменевших раковин»
2. «Никогда не знаешь, что найдешь, когда поднимаешь ракушку на пляже Honeymoon Beach во Флориде. Этот малыш благополучно вернулся в воду»
7. «Мы нашли на берегу эту огромную мидию с 28 пресноводными жемчужинами внутри на пляже Этуотер-Бич»
16. «Чуть более 4 лет назад я обнаружил эту небольшую морскую экосистему, живущую на стеклянном шаре»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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