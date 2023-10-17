25 любопытных вещей, найденных на морском берегу

Океаны — самые неизведанные пространства на планете. По данным National Geographic, более 80% океана до сих пор не исследовано человеком и не нанесено на карту. Морские глубины —сокровищница уникальных камней, стекла, раковин и многого другого. Предлагаем взглянуть на некоторые из странных и интересных вещей, найденных на пляже!