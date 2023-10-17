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6 красоток из России, которые покорили мужчин Голливуда

6 красоток из России, которые покорили мужчин Голливуда

Автор:
17 октября 2023 11:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   интересно   отношения звезд   фото   шоу бизнес   
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О том, что в России живут самые красивые женщины мира можно слагать легенды. Многие уезжают заграницу и находят там любовь. Наиболее известный роман звезд из России и США это, пожалуй, отношения Ирины Шейк и Бредли Купера. Но есть и другие отечественные красавицы, которые запали в душу мужчинам с запада.

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В 1990 году Оксана Григорьева из Саранска отправилась в Лондон ради учебы в музыкальном университете. Там она привлекла внимание фотографа и начала работать моделью для различных журналов. В 1997 году она познакомилась с Тимоти Далтоном и родила от него сына Александра.


После завершения учебы в Лондоне она отправилась в Голливуд, чтобы преуспеть в мире музыки в качестве композитора.


В США Оксана познакомилась с актером Мэлом Гибсоном и вскоре родила от него дочь Люсию. Их отношения закончились, когда Оксана обвинила Гибсона в насилии. После расследования актера признали виновным и наложили запрет на контакт с экс-партнером и дочерью.

Модель Валерия Кауфман (участвовала в Victoria’s Secret Fashion Show) встречалась с актером и музыкантом Джаредом Лето 7 лет. Пара не афишировала отношения в СМИ, однако Валерия всюду сопровождала Лето.


Разница между влюбленными большая - Джаред старше на 22 года. Некоторые источники утверждали, что Лето относился к российской модели очень серьезно и даже представил ее своей семье.


Однако в 2022 году Валерия решила начать новую главу в своей жизни, и ушла к 27-летнему наследнику французского миллиардера - Дмитрию Варсано.

В 2012 году на Каннском кинофестивале Эдриен Броуди встретил очаровательную Лару Лието и сразу же почувствовал, что влюбился. Настоящее имя девушки - Лариса Тяк, родилась она в Москве.


Пара была неразлучна, мелькала вместе на красных ковровых дорожках, демонстрируя чувства, влюблённые отдыхали вместе. Но после восьми лет отношений случился кризис, и они решили расстаться.

Актер Микки Рурк и модель Анастасия Макаренко встретились в 2009 году на одной из фотосессий для известного глянцевого журнала. Несмотря на разницу в возрасте - 35 лет, они начали встречаться.


Пара долго была вместе, мелькала на разных мероприятиях, обнимаясь и целуясь, но Рурк так и не сделал серьёзный шаг. В 2015 году Настя и Микки завершили свои отношения, и причины их разрыва остались загадкой.

В 2010 году, будучи студенткой в Нью-Йорке, Анастасия Виткина познакомилась с известным актером Джимом Кэрри через их общего друга, ресторатора Дэвида Шумейкера. Главный комик Голливуда признавался, что Настя очаровала его своим чувством юмора и образованностью, и он с гордостью представлял ее публике.


В 2012 году актер даже сделал ей предложение, но вскоре их отношения завершились, так как Джим влюбился в другую женщину.

Российская модель из Нижнего Новгорода, Анна Вьялицына, сумела разжечь искру в сердце звезды Голливуда - лидера группы Maroon 5, Адама Левайна.


Их знакомство произошло в 2010 году на одной из вечеринок, куда они были приглашены. Между Анной и Адамом возникла мгновенная взаимная привязанность, и вскоре их совместные фотографии появились на страницах популярных изданий.


Пара активно участвовала в светских мероприятиях, радостно позируя фотографам. Их отношения считались одними из самых крепких в Голливуде, и поклонники с нетерпением ждали момента, когда они объявят о свадьбе. Однако, неожиданно для всех, в 2012 году пара рассталась по неизвестным причинам.


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Метки: звезды   знаменитости   интересно   отношения звезд   фото   шоу бизнес   
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Медведь, ты где? Вылезай из кустов уже!
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17k
Голос Вселенной Полчаса назад
Где Мила? Автор, где Мила???? Как такое без нее???
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4k
Lexx 37 минут назад
Разница в 35 лет? Конечно любовь, какие деньги, я даже ни на секунду не сомневался. Молодая красотка и старый мухомор, наверное поразивший её своим богатым внутренним миром.
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12k
Rus77 Час назад
Это называется не покорили сердца, а просто потрахивались!
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61k
pynh Час назад
Красотки? Спорно. У первой вообще ибальник набок.
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Спелая кукурузинка

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