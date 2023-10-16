Японский ресторан использует горшок для соуса, который не мыли 60 лет

Вместо того чтобы каждый день после закрытия очищать емкость от соуса, персонал ресторана просто заливает в нее остатки соуса, что только «усиливает его аромат». Застывшая масса вокруг глиняного горшка — не самое аппетитное зрелище, но для владельцев «Абэ-тян» это ценное сокровище, выставленное на всеобщее обозрение прямо рядом с грилем.

Заведение было основано в 1933 году дедом нынешнего владельца, и горшок с соусом появился еще в те времена. Традиция добавлять соус, не очищая емкость, соблюдалась всеми тремя поколениями, и нынешний владелец уверен, что это способствовало успеху семейного бизнеса.