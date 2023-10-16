Японский ресторан использует горшок для соуса, который не мыли 60 лет

Популярный токийский ресторан «Абэ-тян», коронное блюдо которого — свинина в кисло-сладком соусе, принял участие в телешоу. И выяснилось, что одним из секретов успеха ресторана является довольно сомнительного вида горшок, покрытый застывшей темной массой. В эту емкость на протяжении последних 60 лет макают шпажки с мясом. Чистить его категорически запрещено!
По словам владельца ресторана, за последние 60 лет этот горшок ни разу не мыли, что, видимо, и обусловило насыщенный вкус соуса.
Вместо того чтобы каждый день после закрытия очищать емкость от соуса, персонал ресторана просто заливает в нее остатки соуса, что только «усиливает его аромат». Застывшая масса вокруг глиняного горшка — не самое аппетитное зрелище, но для владельцев «Абэ-тян» это ценное сокровище, выставленное на всеобщее обозрение прямо рядом с грилем.
Заведение было основано в 1933 году дедом нынешнего владельца, и горшок с соусом появился еще в те времена. Традиция добавлять соус, не очищая емкость, соблюдалась всеми тремя поколениями, и нынешний владелец уверен, что это способствовало успеху семейного бизнеса.
В телепередаче также участвовали эксперты, которым задали вопрос, не опасно ли использование такого соуса для приготовления пищи. Неужели можно просто постоянно подливать новый соус в засохшие остатки старого? Один из экспертов сказал, что если соус прошел длительную термическую обработку, то опасности бактериального заражения нет. Кроме того, провели эксперимент: в емкость с черной водой 365 раз добавили чистую воду, и к концу эксперимента большей части первоначального содержимого уже не было. Так что не факт, что в немытом горшке есть остатки соуса 60-летней давности.
Телепередача вызвала большой резонанс в Интернете, и если одни посетители «Абэ-тян» защищали любимое заведение, утверждая, что едят там уже много лет и никогда не испытывали проблем со здоровьем из-за еды, то другие заявляли, что немытая емкость с соусом представляет собой серьезную проблему с точки зрения гигиены.
На данный момент неизвестно, как ресторан справляется с критикой своей многолетней традиции. Одни источники утверждают, что владелец решил продолжать работу в обычном режиме, несмотря на споры вокруг грязного горшка, другие говорят, что впервые за 60 лет горшок для соуса был вымыт.
Интересно, что это не единичный случай. Известно, что в другом японском ресторане в течение 65 лет принято использовать один и тот же «наваристый» бульон с добавлением в него воды и новых ингредиентов. А в таиландском ресторане Wattana Panich существует традиция готовить суп с лапшой в одной и той же кастрюле, которая не чистится уже 45 лет.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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