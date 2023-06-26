Индонезийский рыбак уже более 20 лет дружит с крокодилом

Как-то Амбо отсутствовал около двух лет, уехав на заработки в столицу провинции Самаринде. Он попросил местных рыбаков позаботиться о Ризке, и они бросали ей немного рыбы, когда видели её рядом. С тех пор Ризка стала частью местного сообщества, и люди видят в ней что-то вроде талисмана.

Амбо утверждает, что любит Ризку как собственного ребёнка, но признает, что находиться так близко к четырёхметровому крокодилу ему до сих пор бывает боязно. Однако он готов поставить на кон свою жизнь во имя их дружбы.