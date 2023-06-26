Индонезийский рыбак уже более 20 лет дружит с крокодилом

59-летний Амбо, рыбак с острова Калимантан, стал своего рода знаменитостью в Индонезии. У него есть очень необычный друг — огромный морской крокодил по кличке Ризка. Четырёхметровая рептилия и Амбо познакомились 26 лет назад, и с тех пор общаются постоянно.
Впервые Амбо увидел Ризку, когда она была всего около метра в длину. Он не обращал на неё особого внимания, когда она проплывала мимо его лодки. Но постепенно стал замечать, что она следует за ним, провожая до дома, и решил её покормить.
Я подозвал её, и она подплыла ближе, чтобы я мог её покормить. С тех пор она так и делает.
Это стало началом прекрасной дружбы, которая длится уже 26 лет — и кто знает, сколько ещё впереди.
Если я не вижу её два или три дня, то иду её искать. Я отношусь к ней как к собственному ребёнку.
С годами два друга стали очень близки. Ризка часто плывёт рядом с лодкой Амбо, и не уходит, пока он не погладит её по спине. Она также часто подплывает к берегу рядом с его домом, когда голодна, и он с радостью подкармливает её.
Обычно я даю Ризке трёх цыплят. Как только её накормят, она уплывает. Когда я уезжаю из деревни, то прошу соседей покормить Ризку, пока меня нет.
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Как-то Амбо отсутствовал около двух лет, уехав на заработки в столицу провинции Самаринде. Он попросил местных рыбаков позаботиться о Ризке, и они бросали ей немного рыбы, когда видели её рядом. С тех пор Ризка стала частью местного сообщества, и люди видят в ней что-то вроде талисмана.
Амбо утверждает, что любит Ризку как собственного ребёнка, но признает, что находиться так близко к четырёхметровому крокодилу ему до сих пор бывает боязно. Однако он готов поставить на кон свою жизнь во имя их дружбы.
Конечно, страх есть. Но мои предки верили, что с крокодилами и другими животными можно общаться так, будто у нас с ними родственные отношения.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не мало случаев, когда ручной домашний экзотический хищник (лев, гепард и т.д.) нападал на хозяев и не важно сколько лет они за ним ухаживали.
С дикой природой, как с "русской рулеткой".