FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14216 постов • 1673 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Индонезийский рыбак уже более 20 лет дружит с крокодилом

Индонезийский рыбак уже более 20 лет дружит с крокодилом

Автор:
26 июня 2023 15:56
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Индонезия   дрессировка   животные   и такое бывает   крокодил   ну и ну   поведение животных   ручной крокодил   
1870
6
2

59-летний Амбо, рыбак с острова Калимантан, стал своего рода знаменитостью в Индонезии. У него есть очень необычный друг — огромный морской крокодил по кличке Ризка. Четырёхметровая рептилия и Амбо познакомились 26 лет назад, и с тех пор общаются постоянно.


Впервые Амбо увидел Ризку, когда она была всего около метра в длину. Он не обращал на неё особого внимания, когда она проплывала мимо его лодки. Но постепенно стал замечать, что она следует за ним, провожая до дома, и решил её покормить.



Я подозвал её, и она подплыла ближе, чтобы я мог её покормить. С тех пор она так и делает.


Это стало началом прекрасной дружбы, которая длится уже 26 лет — и кто знает, сколько ещё впереди.



Если я не вижу её два или три дня, то иду её искать. Я отношусь к ней как к собственному ребёнку.



С годами два друга стали очень близки. Ризка часто плывёт рядом с лодкой Амбо, и не уходит, пока он не погладит её по спине. Она также часто подплывает к берегу рядом с его домом, когда голодна, и он с радостью подкармливает её.


Обычно я даю Ризке трёх цыплят. Как только её накормят, она уплывает. Когда я уезжаю из деревни, то прошу соседей покормить Ризку, пока меня нет.


Как-то Амбо отсутствовал около двух лет, уехав на заработки в столицу провинции Самаринде. Он попросил местных рыбаков позаботиться о Ризке, и они бросали ей немного рыбы, когда видели её рядом. С тех пор Ризка стала частью местного сообщества, и люди видят в ней что-то вроде талисмана.


Амбо утверждает, что любит Ризку как собственного ребёнка, но признает, что находиться так близко к четырёхметровому крокодилу ему до сих пор бывает боязно. Однако он готов поставить на кон свою жизнь во имя их дружбы.



Конечно, страх есть. Но мои предки верили, что с крокодилами и другими животными можно общаться так, будто у нас с ними родственные отношения.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Ynews   Индонезия   дрессировка   животные   и такое бывает   крокодил   ну и ну   поведение животных   ручной крокодил   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
43k
Карандаш 54 минуты назад
Крокодил знает, как приручить обед.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барсук 22 минуты назад
Не хотелось бы плохо думать про крокодила, но.... Человек тоже "дружит" с курицей, пока та несёт ему яйца, потом в суп
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
402
Звёздный князь Полчаса назад
Как бы то ни было, но надо помнить что "Голод - не тётка", а врождённые эволюцией хищные инстинкты никто не отменял.
Не мало случаев, когда ручной домашний экзотический хищник (лев, гепард и т.д.) нападал на хозяев и не важно сколько лет они за ним ухаживали.
С дикой природой, как с "русской рулеткой".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Влад 51 минуту назад
Котики бывают разные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Serg2001 Час назад
Пора бы уже пересмотреть нормы довольствия... Всего три цыпленка на такую тушу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Однажды цыпленка не будет и Ризка решит перекусить местным жителем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103432



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Бесплатно переводить деньги теперь можно и с кредитки
Бесплатно переводить деньги теперь можно и с кредитки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная фара

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#автомобили#Россия#кино#аварии#люди#собака#истории#Спорт
#в мире#интересно#автомир#ДТП#США#авто аварии#новости#Животное#факты#драка
#история#машина#Юмор#животные#интересное#Прикол#позитив#девушки#Автовсячина#Девушка
Летняя распродажа пылесосов ILIFE Летняя распродажа пылесосов ILIFE Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться