"Об меня сломали швабру": пользователи соцсетей рассказали, чем их били в детстве

В Твиттере новосибирский фотограф Дмитрий Ганин поинтересовался у пользователей, что было "самым стрёмным из того", чем их били в детстве. Помимо обычных школьных дневников и веника в некоторых ответах фигурировали довольно редкие орудия
пыток бития.
Редкие родители за всю жизнь ни разу не поднимут руку на ребёнка. А некоторые мамы и папы в порыве гнева не обходятся подзатыльником, а вооружаются чем-то покрепче свернутой газеты. В Твиттере рассказали о том, чем их били в детстве.
Резюмируя, составили перечень предметов, которые летели в сторону провинившихся:
А вас били в детстве, друзья? Чем прилетало?
Источник:
АНТИФИШКИ
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И так справляюсь.
Бояться просто слов.
А лупить детей конечно можно, но для этого нужен очень сильный повод.
Меня отлупили один раз в жизни и то за то, что когда стройки шли в моем районе строили школу детские сады и дом быта и там придавила плитой 3-х детей на глушняк.
А я ушёл гулять к заводу бычки курить.
И тут меня все соседи бегали искали а я 4 часа гулял вот за это прилитело.
А за разбитые стекла в школе поджог подъезда да много чего ни разу не ударили.
Толь за то что испугались что мне кердык.
И ни чего вырос без скалок и побоев.
А так обычно подзатыльниками дело ограничивалось.
Своих не порол, им от мамы доставалось.
недопитую бутылку водки. Не попал - был уже слегка нетрезв. В классе ржали, конечно, и никто даже не подумал обращаться к директору. А сейчас бы, наверное, трудовика засудили.
А дневником в детей, похоже, швырялись практически все родители.
Тетя и правда не сразу заметила. А на следующий день отлупила девчонок веником и поставила в угол. Но это их ничему не научило, и вскоре они вышибли стекло в двери. Когда дрались. ))