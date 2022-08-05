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"Об меня сломали швабру": пользователи соцсетей рассказали, чем их били в детстве

"Об меня сломали швабру": пользователи соцсетей рассказали, чем их били в детстве

Автор:
05 августа 2022 07:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: БИТИЕ   Твиттер   воспитание   вспомнили   отцы и дети   ремень   соцсети   чем били   
750
19

В Твиттере новосибирский фотограф Дмитрий Ганин поинтересовался у пользователей, что было "самым стрёмным из того", чем их били в детстве. Помимо обычных школьных дневников и веника в некоторых ответах фигурировали довольно редкие орудия пыток бития.

Редкие родители за всю жизнь ни разу не поднимут руку на ребёнка. А некоторые мамы и папы в порыве гнева не обходятся подзатыльником, а вооружаются чем-то покрепче свернутой газеты. В Твиттере рассказали о том, чем их били в детстве.


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Резюмируя, составили перечень предметов, которые летели в сторону провинившихся:



А вас били в детстве, друзья? Чем прилетало?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: БИТИЕ   Твиттер   воспитание   вспомнили   отцы и дети   ремень   соцсети   чем били   
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18  комментариев
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43k
Цыц тут у меня 3 часа назад
Я своих не порол. Сейчас думаю, зря, наверное...
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2k
petia 4 минуты назад
Я своих не бил и не собираюсь.
И так справляюсь.
Бояться просто слов.
А лупить детей конечно можно, но для этого нужен очень сильный повод.
Меня отлупили один раз в жизни и то за то, что когда стройки шли в моем районе строили школу детские сады и дом быта и там придавила плитой 3-х детей на глушняк.
А я ушёл гулять к заводу бычки курить.
И тут меня все соседи бегали искали а я 4 часа гулял вот за это прилитело.
А за разбитые стекла в школе поджог подъезда да много чего ни разу не ударили.
Толь за то что испугались что мне кердык.

И ни чего вырос без скалок и побоев.
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1k
Linusya 21 минуту назад
нас лупили в основном хлопушкой для ковров, на теле оставались забавные следы котят и мишек
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79
Л Д Полчаса назад
Не били ни разу. Только словами.
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7k
Пуриц Жорж 42 минуты назад
Может было за что?
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10k
DumDum 43 минуты назад
Лет 8. Бамбуковой разборной удочкой. Когда вернулся с рыбалки, на которую ушёл, никого не предупредив.
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4k
kleyman 53 минуты назад
Дед тростью по жопе пару раз отвешивал, за дело. А как я позже узнал еще и для моей же безопасности. Я постоянно к коням на выгоне сзади подходил, а так нельзя и скорее всего не получи по жопе тростью, получил бы копытом в лоб.
А так обычно подзатыльниками дело ограничивалось.
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3k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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7k
Том Джоуд 2 часа назад
Только хардкор. Классика.
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2k
Григорий 3 часа назад
suka шнур зарядки утюга с вилкой бл"дь!!!!!
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485
GoodFireman 3 часа назад
Дедова метла
Сейчас вспоминаю - смешно. Шебутным я был пацаненком. В деревне есть где разгуляться. Скучаю по нему. 18 лет его нет с нами.
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6k
Sanar 3 часа назад
"пользователи соцсетей поныли, чем их били в детстве" автор поправь заголовок
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15k
seller-k 3 часа назад
До школы ещё. И воспитывала меня бабуля тем, что под рукой было: веник, полотенце, тапочка. Но это так, походя, за мелочь. А вот однажды мамаша меня авоськой выпорола. Авоська не простая, сплетённая из толстой лески, узлы крупные, жёстские. До сих пор помню свист этого "инструмента"
И за что мальчонку так изуверски наказали? За мат!!! в детском саду.
Своих не порол, им от мамы доставалось
.
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1k
Tabas_co 3 часа назад
Учитель труда запустил в одноклассника пассатижами, когда узнал, что тот спрятал его
недопитую бутылку водки. Не попал - был уже слегка нетрезв. В классе ржали, конечно, и никто даже не подумал обращаться к директору. А сейчас бы, наверное, трудовика засудили.

А дневником в детей, похоже, швырялись практически все родители.
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1k
Ksenia2 3 часа назад
Нас родители в детстве не били. Двоюродных сестер - тоже. А вот сами они меж собой дрались просто дико. Однажды одна другую оттолкнула и та влетела в сервант, где стояла парадная посуда и хрусталь. Одна полка с хрусталем рухнула. В общем, драка тут же забылась. Сестры стали расставлять оставшиеся вазочки и бокалы так, чтобы не сразу было заметно, что что-то произошло.
Тетя и правда не сразу заметила. А на следующий день отлупила девчонок веником и поставила в угол. Но это их ничему не научило, и вскоре они вышибли стекло в двери. Когда дрались. ))
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2k
Radugananebe 4 часа назад
Кухонным полотенцем шлепали, бывало. Но и только.
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