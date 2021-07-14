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Папа-ехидна опять издевается над детьми в фотошопе

Папа-ехидна опять издевается над детьми в фотошопе (31 фото)

Автор:
14 июля 2021 16:26
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Instagram   КенниДеус   Отец года   воспитание   забавно   отцы и дети   смешно   фотошоп   
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Кенни Деус из бельгийского Антверпена стал знаменитостью, когда в сеть попали обработанные им фотографии его дочери Аликс. Оставаясь с ребенком, Кенни слал своей подруге, матери Алекс фотографии, на которых их дочка постоянно оказывалась в опасных или комичных ситуациях. Сегодня у Кенни уже двое детей - и 157 тысяч подписчиков в инстаграме, с которыми он по-прежнему делится сценами из жизни Аликс и малыша Астера.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Instagram   КенниДеус   Отец года   воспитание   забавно   отцы и дети   смешно   фотошоп   
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4  комментария
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59k
Опиум для народа 42 минуты назад
Фотки как фотки, где фотошоп-то?)
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1k
DHC 6 минут назад
Фиговастый, мягко говоря, ФШ.
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837
Not Found! 55 минут назад
Подожди папа и пр., вот я выросту тогда посмотрим, кто ехиднее будет!
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