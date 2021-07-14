Папа-ехидна опять издевается над детьми в фотошопе

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Кенни Деус из бельгийского Антверпена стал знаменитостью, когда в сеть попали обработанные им фотографии его дочери Аликс. Оставаясь с ребенком, Кенни слал своей подруге, матери Алекс фотографии, на которых их дочка постоянно оказывалась в опасных или комичных ситуациях. Сегодня у Кенни уже двое детей - и 157 тысяч подписчиков в инстаграме, с которыми он по-прежнему делится сценами из жизни Аликс и малыша Астера.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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