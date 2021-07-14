Папа-ехидна опять издевается над детьми в фотошопе

Кенни Деус из бельгийского Антверпена стал знаменитостью, когда в сеть попали обработанные им фотографии его дочери Аликс. Оставаясь с ребенком, Кенни слал своей подруге, матери Алекс фотографии, на которых их дочка постоянно оказывалась в опасных или комичных ситуациях. Сегодня у Кенни уже двое детей - и 157 тысяч подписчиков в инстаграме, с которыми он по-прежнему делится сценами из жизни Аликс и малыша Астера.

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С днем рождения, Аликс! 0 Источник:

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Бельгийские чайки очень агрессивны 0 Источник:

Чего только не найдешь под диваном! 0 Источник:

Рождество прошло отлично! 0 Источник:

Без горячего кофе день не в радость 0 Источник:

Приятно готовить вместе с папой! 0 Источник:

Аликс устроила распродажу ненужных вещей 0 Источник:

Игра для всех 0 Источник:

Домашнее обучение 0 Источник: "Тема - ругательства".

Папа боится высоты, так что детям приходится идти на помощь 0 Источник:

Вакцинируем папу 0 Источник:

Стирка! 0 Источник:

На улице масса интересного 0 Источник:

Время для барбекю! 0 Источник:

Ребенок: инструкция по сборке 0 Источник:

На УЗИ: наша кровь! 0 Источник:

Отличные качели! 0 Источник:

Опять пробка! 0 Источник:

Уроки экстремального вождения 0 Источник:

С Рождеством! 0 Источник:

Отличный день для прогулки 0 Источник:

Папа сегодня невнимательный. И неловкий 0 Источник:

Прыжки в воду 0 Источник:

Мама просила не забыть покормить младенца. Папа не забыл 0 Источник:

За время локдауна природа расцвела. Есть, что посмотреть на прогулке! 0 Источник:

Ребенок впервые видит снег, а папа нет - вот и вся разница 0 Источник:

Ппаа-изобретатель 0 Источник:

Рождественские подарки почти готовы 0 Источник:

Праздник, праздник, фейерверк! 0 Источник: