FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14910 постов • 1691 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Косолапый воришка украл курицу из холодильника женщины

Косолапый воришка украл курицу из холодильника женщины

Автор:
16 октября 2023 08:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   США   животные   кража   курица   
768
1
1

В США крупный черный медведь проник в дом женщины, открыл холодильник и забрал пакет с мороженой курицей.

Попавший на видео инцидент произошел в среду, 11 октября, в городе Бархамстед. В ролике, заснятом камерами наблюдения, видно, что сначала медведь бродил по дому, а потом направился на кухню. Там наглый зверь умелым движением открыл морозилку холодильника и принялся рыться в ней. Вскоре он нашел пакет с мороженной курицей, схватил его и выбрался в окно, используя открытую морозильную камеру в качестве ступеньки.

Хозяйка дома Хелена Хулис рассказала, что в это время ее не было дома, а о произошедшем она узнала, когда на мобильный телефон пришло оповещение системы безопасности. Женщина отметила, что зверь вел себя в ее жилище достаточно прилично. «Ничего не сломал. Только он залез в мешок с собачьим кормом и разбросал его по всему дому. И еще оставил кучу шерсти!» — подвела она итоги похождений незваного гостя.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Медведь   США   животные   кража   курица   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

777039



Другие посты автора
Популярное в сообществах
5 исчезнувших российских городов
5 исчезнувших российских городов
Мужской ответ на женские "красные флаги"
Мужской ответ на женские "красные флаги"
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я пытался

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#СССР#люди#Прошлое#Прикол#Жизнь#медицина
#факты#животные#Юмор#новости#США#кино#природа#негатив
#история#интересно#забавно#конфликт#познавательно#сарказм#Россия
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Женщина до чёртиков испугалась медведя у своей двери Женщина до чёртиков испугалась медведя у своей двери Медведь искупался на оживлённом пляже в США Медведь искупался на оживлённом пляже в США Медведица помогла медвежонку перелезть через забор Медведица помогла медвежонку перелезть через забор В США медведь зашёл в дом, поел и лёг спать В США медведь зашёл в дом, поел и лёг спать Пятачковая банда украла чужую посылку Пятачковая банда украла чужую посылку

На что жалуетесь?

Вернуться