Косолапый воришка украл курицу из холодильника женщины

Хозяйка дома Хелена Хулис рассказала, что в это время ее не было дома, а о произошедшем она узнала, когда на мобильный телефон пришло оповещение системы безопасности. Женщина отметила, что зверь вел себя в ее жилище достаточно прилично. «Ничего не сломал. Только он залез в мешок с собачьим кормом и разбросал его по всему дому. И еще оставил кучу шерсти!» — подвела она итоги похождений незваного гостя.