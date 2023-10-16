Косолапый воришка украл курицу из холодильника женщины

В США крупный черный медведь проник в дом женщины, открыл холодильник и забрал пакет с мороженой курицей.
Попавший на видео инцидент произошел в среду, 11 октября, в городе Бархамстед. В ролике, заснятом камерами наблюдения, видно, что сначала медведь бродил по дому, а потом направился на кухню. Там наглый зверь умелым движением открыл морозилку холодильника и принялся рыться в ней. Вскоре он нашел пакет с мороженной курицей, схватил его и выбрался в окно, используя открытую морозильную камеру в качестве ступеньки.
Хозяйка дома Хелена Хулис рассказала, что в это время ее не было дома, а о произошедшем она узнала, когда на мобильный телефон пришло оповещение системы безопасности. Женщина отметила, что зверь вел себя в ее жилище достаточно прилично. «Ничего не сломал. Только он залез в мешок с собачьим кормом и разбросал его по всему дому. И еще оставил кучу шерсти!» — подвела она итоги похождений незваного гостя.
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