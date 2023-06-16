Медведь искупался на оживлённом пляже в США

Человек, выложивший видео с животным в соцсетях, сообщил, что медведь плыл из океана к берегу, пишет Daily Mail. Капитан частной яхты Крис Кирби сказал, что для здешних мест купающиеся в море медведи — не редкость. «На базе ВВС Эглин много медведей. Они плавают по заливу. Иногда они купаются с удовольствием», — отметил моряк.