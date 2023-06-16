Медведь искупался на оживлённом пляже в США

Отдыхающие на пляже в американском городе Дестин люди были немало удивлены, когда из воды вылез медведь. Сперва в воде многие приняли его за акулу, потом версия сменилась на собаку и только потом опознали в животном медведя.
Отдыхающие на одном из оживленных пляжей Флориды засняли медведя, плавающего возле берега. Толпа удивленных людей зачарованно наблюдала за диким животным, вылезающего из волн на сушу.
Возможно, многие туристы подумали, что это большая собака, но были потрясены, когда на берег из воды выбежал молодой медведь. Посетители пляжа в городе Дестин подходили ближе, чтобы заснять зверя. На кадрах мишка трясет головой, чтобы очистить уши от соленой воды, а один из очевидцев кричит: «Это не собака!».
Человек, выложивший видео с животным в соцсетях, сообщил, что медведь плыл из океана к берегу, пишет Daily Mail. Капитан частной яхты Крис Кирби сказал, что для здешних мест купающиеся в море медведи — не редкость. «На базе ВВС Эглин много медведей. Они плавают по заливу. Иногда они купаются с удовольствием», — отметил моряк.
Источник:
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь