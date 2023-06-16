FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14159 постов • 1672 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Медведь искупался на оживлённом пляже в США

Медведь искупался на оживлённом пляже в США

Автор:
16 июня 2023 07:22
Сообщество : Животные
Метки: США   видео   животные   медведь   неожиданно   пляж   
875
2
2

Отдыхающие на пляже в американском городе Дестин люди были немало удивлены, когда из воды вылез медведь. Сперва в воде многие приняли его за акулу, потом версия сменилась на собаку и только потом опознали в животном медведя.

Отдыхающие на одном из оживленных пляжей Флориды засняли медведя, плавающего возле берега. Толпа удивленных людей зачарованно наблюдала за диким животным, вылезающего из волн на сушу.


Возможно, многие туристы подумали, что это большая собака, но были потрясены, когда на берег из воды выбежал молодой медведь. Посетители пляжа в городе Дестин подходили ближе, чтобы заснять зверя. На кадрах мишка трясет головой, чтобы очистить уши от соленой воды, а один из очевидцев кричит: «Это не собака!».


Человек, выложивший видео с животным в соцсетях, сообщил, что медведь плыл из океана к берегу, пишет Daily Mail. Капитан частной яхты Крис Кирби сказал, что для здешних мест купающиеся в море медведи — не редкость. «На базе ВВС Эглин много медведей. Они плавают по заливу. Иногда они купаются с удовольствием», — отметил моряк.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: США   видео   животные   медведь   неожиданно   пляж   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
MPEG-8 Час назад
Мишка там всегда купается, а тут понаехали всякие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Copycat 54 минуты назад
Ох уж эти русские туристы, опять заигрались на балалайках и потеряли питомца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

606854



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото)
Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#машина#люди#история#ДТП#Автовсячина#Китай#факты#смерть#соцсети
#фото#автомобили#Юмор#животные#новости#подборка#позитив#интересное#картинки#удивительно
#интересно#автомир#Прикол#аварии#авто аварии#кино#США#фильм#Приколы#Жизнь
Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото) Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото) Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться