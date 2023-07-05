Медведица помогла медвежонку перелезть через забор

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Жительница Лос-Анджелеса, США, запечатлела, как медведица помогает своему детёнышу перебраться через деревянный забор.
Забавный инцидент произошел на севере Лос-Анджелеса возле парка Монровия Каньон. Из автомобиля засняли, как медведица помогает своему детенышу, который не может преодолеть высокий забор.
Мамаша ловко хватает свое дите за холку, он сильно раскачивается из стороны в сторону, но все же приземляется на край забора, после чего начинает перебираться на другую сторону. Автор видео добавила, что семейству удалось благополучно завершить начатое.
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