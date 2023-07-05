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Медведица помогла медвежонку перелезть через забор

Медведица помогла медвежонку перелезть через забор

Автор:
05 июля 2023 13:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   животные   медведица   медведь   модвежонок   
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Жительница Лос-Анджелеса, США, запечатлела, как медведица помогает своему детёнышу перебраться через деревянный забор.

Забавный инцидент произошел на севере Лос-Анджелеса возле парка Монровия Каньон. Из автомобиля засняли, как медведица помогает своему детенышу, который не может преодолеть высокий забор.

Мамаша ловко хватает свое дите за холку, он сильно раскачивается из стороны в сторону, но все же приземляется на край забора, после чего начинает перебираться на другую сторону. Автор видео добавила, что семейству удалось благополучно завершить начатое.

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Метки: Видео   США   животные   медведица   медведь   модвежонок   
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1  комментарий
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banzai7 14 минут назад
Америка до сих пор не знает, что все медведи в их стране - спящие агенты кремля.
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