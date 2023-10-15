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В Кении арестован самый успешный фейковый адвокат, который выигрывал дела, не будучи адвокатом

В Кении арестован самый успешный фейковый адвокат, который выигрывал дела, не будучи адвокатом

Автор:
15 октября 2023 23:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Брайна Мвенда Ньяги   Призвание   адвокат   кения   успех   фейки   
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Брайна Мвенда Ньяги задержали в Найроби после жалоб юристов Кении на то, что он выдаёт себя за профессионального адвоката. Как оказалось, у него вообще нет лицензии на юридическую практику — он подделал учётную запись на портале адвокатов, предоставив ложную информацию.

Этот скромный парень на снимке ниже - Брайн Мвенда Ньяги на которого пожаловалось Общество юристов Кении (LSK) за то, что он выдает себя за члена LSK и профессионального адвоката, которым на самом деле не является. Бывшие "коллеги" утверждают, что у Ньяги вообще нет лицензии на юридическую практику — он подделал учетную запись на портале адвокатов, предоставив ложную информацию.

А теперь самое интересное: до ареста Мвенда выиграл 26 процессов из 26 — клиенты и судьи не сомневались в его компетентности. Фейковый, но очень талантливый адвокат умудрился защищать даже бывшего лидера запрещенной в Кении политико-религиозной организации Мунгики — влиятельной местной мафии, известной массовыми убийствами, стычками с полицией, рейдерством и идеями возвращения к племенным африканским традициям.

Покровители у псевдо-адвоката серьезные: на его защиту встал экс-губернатор Найроби и бывший депутат парламента Кении Майк Сонко:

Я по-прежнему утверждаю, что мой будущий адвокат Брайан Мвенда невиновен, пока его вина не доказана!

, — заявил Сонко в видеообращении.

В LSK же настаивают на привлечении к ответственности и подчеркивают что якобы нет никаких подтверждений выигранных лжеадвокатом дел.

Главное не образование, а призвание!

Источник:

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Метки: Брайна Мвенда Ньяги   Призвание   адвокат   кения   успех   фейки   
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6  комментариев
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12
Вольфрам Час назад
Передаю привет знакомым адвокатам, которые дипломированны и аттестованы по самую молнию и не выиграли за десятилетия ни одного процесса.
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1k
Звёздный князь 51 минуту назад
Да уж, времена пошли.
Малолетний сын главы одной республики зверски избил задержанного - невиновен.
Лже-адвокат выиграл десятки дел, придерживаясь правосудия - виновен.
Ну, первого защитили папочкины полномочия.
А вот второго загубила зависть лицензированных недоумков, не способных создать себе такой авторитет при наличии разрешений на юрпрактику.
=-=-=
Кстати, а этот Брайн случайно не смотрел фильм "Поймай меня, если сможешь" 2002 года с Ди Каприо в главной роли?
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26k
Сталкер Час назад
ТС, эта "новость" ещё вчера здесь была. "Палец вниз".
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39
Собака У Попа Час назад
Это ерунда. Я знаю президента, который уже лет 20 подписи подделывает. Этот адвокат - дитя невинное по сравнению с ним.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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