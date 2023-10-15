В Кении арестован самый успешный фейковый адвокат, который выигрывал дела, не будучи адвокатом

Брайна Мвенда Ньяги задержали в Найроби после жалоб юристов Кении на то, что он выдаёт себя за профессионального адвоката. Как оказалось, у него вообще нет лицензии на юридическую практику — он подделал учётную запись на портале адвокатов, предоставив ложную информацию.
Этот скромный парень на снимке ниже - Брайн Мвенда Ньяги на которого пожаловалось Общество юристов Кении (LSK) за то, что он выдает себя за члена LSK и профессионального адвоката, которым на самом деле не является. Бывшие "коллеги" утверждают, что у Ньяги вообще нет лицензии на юридическую практику — он подделал учетную запись на портале адвокатов, предоставив ложную информацию.
А теперь самое интересное: до ареста Мвенда выиграл 26 процессов из 26 — клиенты и судьи не сомневались в его компетентности. Фейковый, но очень талантливый адвокат умудрился защищать даже бывшего лидера запрещенной в Кении политико-религиозной организации Мунгики — влиятельной местной мафии, известной массовыми убийствами, стычками с полицией, рейдерством и идеями возвращения к племенным африканским традициям.
Покровители у псевдо-адвоката серьезные: на его защиту встал экс-губернатор Найроби и бывший депутат парламента Кении Майк Сонко:
Я по-прежнему утверждаю, что мой будущий адвокат Брайан Мвенда невиновен, пока его вина не доказана!
, — заявил Сонко в видеообращении.
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В LSK же настаивают на привлечении к ответственности и подчеркивают что якобы нет никаких подтверждений выигранных лжеадвокатом дел.
Главное не образование, а призвание!
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Малолетний сын главы одной республики зверски избил задержанного - невиновен.
Лже-адвокат выиграл десятки дел, придерживаясь правосудия - виновен.
Ну, первого защитили папочкины полномочия.
А вот второго загубила зависть лицензированных недоумков, не способных создать себе такой авторитет при наличии разрешений на юрпрактику.
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Кстати, а этот Брайн случайно не смотрел фильм "Поймай меня, если сможешь" 2002 года с Ди Каприо в главной роли?
Думаешь в Кении пздец какая крутая судебная система?