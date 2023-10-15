В Кении арестован самый успешный фейковый адвокат, который выигрывал дела, не будучи адвокатом

Этот скромный парень на снимке ниже - Брайн Мвенда Ньяги на которого пожаловалось Общество юристов Кении (LSK) за то, что он выдает себя за члена LSK и профессионального адвоката, которым на самом деле не является. Бывшие "коллеги" утверждают, что у Ньяги вообще нет лицензии на юридическую практику — он подделал учетную запись на портале адвокатов, предоставив ложную информацию.