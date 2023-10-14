В Кении арестован лже-адвокат, выигрывавший все дела в суде

На его счету 26 дел, в которых его клиенты всегда выходили победителями в судах. И при всем при этом, по данным Юридического общества Кении, он никогда не был членом юридического общества и не входил в его отделение. Согласно отчету, Мвенда успешно изображал из себя профессионала-юриста в течение длительного периода, и даже судьи не ставили под сомнение его компетентность до его недавнего ареста.

В минувший четверг группа быстрого реагирования отделения Юридического общества Кении в Найроби (RAT) задержала Мвенда до выяснения обстоятельств.