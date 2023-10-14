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В Кении арестован лже-адвокат, выигрывавший все дела в суде

В Кении арестован лже-адвокат, выигрывавший все дела в суде

Автор:
14 октября 2023 07:47
Сообщество : Криминал
Метки: адвокат   арест   без образования   кения   суд   юрист   
1020
2

Этот негодяй не проиграл ни одного дела, за которое брался.

Абсурдная история на днях приключилась в Кении. Выяснилось, что Брайан Мвенда, один из самых результативных адвокатов страны никогда не имел юридического образования и вообще является самозванцем. При этом лже-адвокат с легкостью выигрывал сложнейшие дела в Верховном, Мировом и Апелляционном судах Кении.

На его счету 26 дел, в которых его клиенты всегда выходили победителями в судах. И при всем при этом, по данным Юридического общества Кении, он никогда не был членом юридического общества и не входил в его отделение. Согласно отчету, Мвенда успешно изображал из себя профессионала-юриста в течение длительного периода, и даже судьи не ставили под сомнение его компетентность до его недавнего ареста.


В минувший четверг группа быстрого реагирования отделения Юридического общества Кении в Найроби (RAT) задержала Мвенда до выяснения обстоятельств.


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Метки: адвокат   арест   без образования   кения   суд   юрист   
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4  комментария
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5k
BenderRodriguez Полчаса назад
Вот негодяй! Пусть сам себя теперь защищает в суде!
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103
zu4ara Минуту назад
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76
naidenof 5 минут назад
Suits. Форс-мажоры сериал
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8k
Pravednik84 Полчаса назад
=====и даже судьи не ставили под сомнение его компетентность до его недавнего ареста=====

Есть два пути - либо не мешать лжеадвокату (и помочь ему легализоваться); либо посадить "мерзавца" и поднять вопрос о служебном соответствии судей и прокуроров с которыми он работал. Лично мне первый вариант как то симпатичнее.

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