В Кении арестован лже-адвокат, выигрывавший все дела в суде

Этот негодяй не проиграл ни одного дела, за которое брался.
Абсурдная история на днях приключилась в Кении. Выяснилось, что Брайан Мвенда, один из самых результативных адвокатов страны никогда не имел юридического образования и вообще является самозванцем. При этом лже-адвокат с легкостью выигрывал сложнейшие дела в Верховном, Мировом и Апелляционном судах Кении.
На его счету 26 дел, в которых его клиенты всегда выходили победителями в судах. И при всем при этом, по данным Юридического общества Кении, он никогда не был членом юридического общества и не входил в его отделение. Согласно отчету, Мвенда успешно изображал из себя профессионала-юриста в течение длительного периода, и даже судьи не ставили под сомнение его компетентность до его недавнего ареста.
В минувший четверг группа быстрого реагирования отделения Юридического общества Кении в Найроби (RAT) задержала Мвенда до выяснения обстоятельств.
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Есть два пути - либо не мешать лжеадвокату (и помочь ему легализоваться); либо посадить "мерзавца" и поднять вопрос о служебном соответствии судей и прокуроров с которыми он работал. Лично мне первый вариант как то симпатичнее.