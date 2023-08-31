Два мотогонщика погибли при столкновении на чемпионате Бразилии

Трагическая ошибка унесла жизни сразу двух пилотов.
В минувшие выходные в Бразилии прошла четвертая из шести запланированных гонок моточемпионата в классе Moto1000GP. На трассе Autodromo Internacional de Cascavel в бразильской Каскавеле (штат Парана) вышли на старт десятки участников.
К ожалению, заезд стал последним для двух участников гонки. На первом же после старта круге произошло смертельное столкновение, в результате которого погиб один гонщик, а второй позднее скончался в больнице.
На одном из поворотов Андре Вериссимо Кардосо допустил ошибку и упал прямо посреди трассы. После этого он сумел встать, однако не у всех гонщиков получилось его объехать. 42-летнего пилота не заметил Эрико Вериссимо да Роши - последний влетел в упавшего на полной скорости.
Момент смертельной аварии попал на видео.
Осторожно! Видео содержит сцену смертельного ДТП. Впечатлительным и беременным рекомендуем воздержаться от просмотра
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Оба пострадавших гонщика были экстренно госпитализированы в клинику, где врачи констатировали смерть Кардосо от полученных на трассе травм. Да Роша умер позже: во время операции у него остановилось сердц, и врачам не удалось реанимировать спортсмена.
После трагедии гонка была остановлена, а организаторы Moto 1000GP выступили с заявлением по этому поводу. "Moto1000GP отменяет все мероприятия на трассе в рамках четвертого этапа чемпионата Бразилии. Мы молимся за наших гонщиков, их семьи, друзей и болельщиков". Сообщается, что в причинах аварии будет разбираться полиция штата Парана.
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Это не гонка на острове Мэн всё же.