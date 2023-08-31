Два мотогонщика погибли при столкновении на чемпионате Бразилии

В минувшие выходные в Бразилии прошла четвертая из шести запланированных гонок моточемпионата в классе Moto1000GP. На трассе Autodromo Internacional de Cascavel в бразильской Каскавеле (штат Парана) вышли на старт десятки участников.

К ожалению, заезд стал последним для двух участников гонки. На первом же после старта круге произошло смертельное столкновение, в результате которого погиб один гонщик, а второй позднее скончался в больнице.