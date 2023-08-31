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Два мотогонщика погибли при столкновении на чемпионате Бразилии

Два мотогонщика погибли при столкновении на чемпионате Бразилии

Автор:
31 августа 2023 09:18
Сообщество : Мото
Метки: Autodromo Internacional de Cascavel   Moto1000GP   Бразилия   ДТП   мотогонки   мотоцикл   смертельная авария   чемпионат   
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Трагическая ошибка унесла жизни сразу двух пилотов.

В минувшие выходные в Бразилии прошла четвертая из шести запланированных гонок моточемпионата в классе Moto1000GP. На трассе Autodromo Internacional de Cascavel в бразильской Каскавеле (штат Парана) вышли на старт десятки участников.


К ожалению, заезд стал последним для двух участников гонки. На первом же после старта круге произошло смертельное столкновение, в результате которого погиб один гонщик, а второй позднее скончался в больнице.



На одном из поворотов Андре Вериссимо Кардосо допустил ошибку и упал прямо посреди трассы. После этого он сумел встать, однако не у всех гонщиков получилось его объехать. 42-летнего пилота не заметил Эрико Вериссимо да Роши - последний влетел в упавшего на полной скорости.


Момент смертельной аварии попал на видео.


Оба пострадавших гонщика были экстренно госпитализированы в клинику, где врачи констатировали смерть Кардосо от полученных на трассе травм. Да Роша умер позже: во время операции у него остановилось сердц, и врачам не удалось реанимировать спортсмена.


После трагедии гонка была остановлена, а организаторы Moto 1000GP выступили с заявлением по этому поводу. "Moto1000GP отменяет все мероприятия на трассе в рамках четвертого этапа чемпионата Бразилии. Мы молимся за наших гонщиков, их семьи, друзей и болельщиков". Сообщается, что в причинах аварии будет разбираться полиция штата Парана.







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Метки: Autodromo Internacional de Cascavel   Moto1000GP   Бразилия   ДТП   мотогонки   мотоцикл   смертельная авария   чемпионат   
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3  комментария
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14k
Александр 51 минуту назад
Судя по видео они прям шлем-в-шлем врезались. Нам от шейных позвонков мало что могло остаться.
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58k
alertol 37 минут назад
Непонятно где тут сенсация. Это опасный спорт, вполне ожидаемо что такое может случиться.
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