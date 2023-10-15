Многократная чемпионка России и мастер спорта по альпинизму отправилась покорять вершину в Непале и рухнула в ледяную расщелину

Это восхождение хотели приурочить к 100-летию альпинизма в СССР и России. Две группы спортсменов должны были подняться на гору с разных сторон и встретиться на вершине.

Как рассказала знакомая погибшей:

Альпинизм — это особенный мир, в который попадают очень хорошие люди, и все через кого-то друг друга знают. В горы идут только отважные, добрые, отзывчивые, красивые в душе люди. Надя, думаю, была такой же. От неё чувствуется свет даже через фото. Красивая, с виду такая женственная, а внутри настоящий воин. Она меня вдохновляла на походы в горы. Она посвятила жизнь горам, и там же сейчас её душа… Искреннее соболезную всем родным, близким. Не стало очень сильной и красивой женщины.