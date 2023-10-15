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Многократная чемпионка России и мастер спорта по альпинизму отправилась покорять вершину в Непале и рухнула в ледяную расщелину

Многократная чемпионка России и мастер спорта по альпинизму отправилась покорять вершину в Непале и рухнула в ледяную расщелину

Автор:
15 октября 2023 17:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Альпинистка   Дхаулагири   Надежда Оленева   восхождение   гибель   гималаи   гора   расщелина   
2978
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Это восхождение было приурочено к 100-летнему юбилею советского и российского альпинизма.

Надежда Оленева - 38-летняя и, пожалуй, самая известная альпинистка России. Обладательница премий «Стальной ангел», «Хрустальный пик» и жетона «Спасение в горах».

Член сборной команды РФ, мастер спорта, неоднократная чемпионка нашей страны по альпинизму.

Вместе с двумя товарищами она отправилась покорять гору Дхаулагири в Гималаях. Высота - 8 167 метров. Не дойдя 1,5 километров до вершины, Надежда сорвалась в ледяную расщелину. Это сообщили члены её команды - они увидели палку и следы скольжения по фирну.

Пошли искать по следам вниз. Через 200 метров склон, заканчивающийся сераками и ледопадом, стал круче. Параллельно небо затянуло облаками.

На следующее утро спасатели отправили на поиски россиянки вертолёт, он и обнаружил альпинистку на дне расщелины.

Тело обнаружено. Сейчас решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолета там невозможна, - заявил главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин.

Это восхождение хотели приурочить к 100-летию альпинизма в СССР и России. Две группы спортсменов должны были подняться на гору с разных сторон и встретиться на вершине.

Как рассказала знакомая погибшей:

Альпинизм — это особенный мир, в который попадают очень хорошие люди, и все через кого-то друг друга знают. В горы идут только отважные, добрые, отзывчивые, красивые в душе люди. Надя, думаю, была такой же. От неё чувствуется свет даже через фото. Красивая, с виду такая женственная, а внутри настоящий воин. Она меня вдохновляла на походы в горы. Она посвятила жизнь горам, и там же сейчас её душа… Искреннее соболезную всем родным, близким. Не стало очень сильной и красивой женщины.

Источник:

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Метки: Альпинистка   Дхаулагири   Надежда Оленева   восхождение   гибель   гималаи   гора   расщелина   
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17  комментариев
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57k
Опиум для народа Час назад
-"Альпинизм это особенный мир, в который попадают очень хорошие люди, и все через кого-то друг друга знают. В горы идут только отважные, добрые, отзывчивые, красивые в душе люди."-

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28k
фрол фомич 15 минут назад
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3k
Похаб Стебаныч Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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61k
pynh Полчаса назад
А могла бы сидеть и борщ варить
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30k
Юрьевич Полчаса назад
А могла бы с большей пользой для общества прожить свою жизнь...

Люди лезут в горы за адреналином. Без страха погибнуть в горах не может быть адреналина. Если не будут погибать в горах, то не будет страха... Вот и вся логика по которой живут экстремалы.
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2k
Rom Полчаса назад
Жаль, 38 лет... столько всего еще могло быть. Но дура сама.....
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49k
Элек Мек 57 минут назад
Умный в гору не пойдёт,умный гору обойдёт...
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15k
GROMOZEKA 57 минут назад
Придерживаюсь простой парадигмы.
Люди занимаются экстремальным спортом добровольно.
Понимая риск своей жизни и здоровью.
Никто не знает сколько кому отпущено.
Поэтому горевать о ней не буду, она знала на что шла.
Надеюсь летя в пропасть она была твердо уверена, что прожила свою жизнь не зря.
В любом случае, земля пухом!
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6k
hhwost Час назад
капитанам Здравый Смысл: то что вам что-то непонятно, не значит что это надо обсирать.
вас в горы никто не зовёт, сидите дома.
вот вам сказка про орла и ворона из "Капитанской дочки": сиди дома и ешь мертвечину триста лет, или один день напейся на воле свежей крови, а там будь что будет.
это каждый по себе выбирает.
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66
Чубака Час назад
Бессмысленно прожитая жизнь, а не альпинизм
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43
Наталья Тихонова Час назад
Зачем вообще лезть туда,куда тяжело забраться. Кому это надо? Лично тебе? Ну, и опять таки, вопрос,зачем? Ты захотел,ты лез,ты упал. А за что медали,за то,что человек подвергает себя опасности по своему желанию?! Я понимаю, пожарных,они подвергают себя опасности, чтобы спасать других. А эти? Сами лезут, сами падают... не понимаю этот адреналин.
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232
iskra Наталья Тихонова 57 минут назад
Ну, в советские времена развивали любой спорт,это поднимало уровень физической подготовки граждан,что было выгодно государству - более сильные рабочие и солдаты, меньше больничных,меньше механизации и автоматизации производств.Из альпинистов формировали горные отряды,как для обороны,так и для диверсий. В общем - для армии дело нужное,учитывая ландшафт СССР. Сейчас эта связь разорвана,альпинизмом занимаются частные лица,вкладывают в это фантастические личные деньги. Государству с того - никакого профита,только затраты на спасение,лечение,выплаты инвалидам.
Лично я считаю, что любой,кто занимается экстремальным спортом,должен писать отказную от выплат со стороны государства. Если сознательно подвергает свою жизнь и здоровье опасности,пусть сам и позаботится о своем будущем в случае проблем, которые однозначно будут поздно или рано,если постоянно испытывать судьбу.
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6k
Трям 2 часа назад
Ну и дура! Нехер лезть туда, где опасно.
С детства учат...
Не стойте и не прыгайте,
Не пойте, не пляшите
Там, где идет строительство
Или подвешен груз.
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12k
Андрей Ма-С 2 часа назад
может многие и не согласны будут но мне кажется в этом случае "умер максим ну и хер с ним". Я не понимаю какой глубокий смысл и пользу приносят для окружающих все эти "покорители гор", кроме собственного адреналинового удовлетворения. Обычные адренолиновые наркоманы и не более. Ну кончают за частую так же как и опиумные наркоманы в попытке получить очередную порцию удовольствия
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41k
Сергей 2 часа назад
Какие вежливые "члены" , члены её команды. Женщину вперёд пустили, а как спасать, так небо затянуло облаками.
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