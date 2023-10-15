Многократная чемпионка России и мастер спорта по альпинизму отправилась покорять вершину в Непале и рухнула в ледяную расщелину

Это восхождение было приурочено к 100-летнему юбилею советского и российского альпинизма.
Надежда Оленева - 38-летняя и, пожалуй, самая известная альпинистка России. Обладательница премий «Стальной ангел», «Хрустальный пик» и жетона «Спасение в горах».
Член сборной команды РФ, мастер спорта, неоднократная чемпионка нашей страны по альпинизму.
Вместе с двумя товарищами она отправилась покорять гору Дхаулагири в Гималаях. Высота - 8 167 метров. Не дойдя 1,5 километров до вершины, Надежда сорвалась в ледяную расщелину. Это сообщили члены её команды - они увидели палку и следы скольжения по фирну.
Пошли искать по следам вниз. Через 200 метров склон, заканчивающийся сераками и ледопадом, стал круче. Параллельно небо затянуло облаками.
На следующее утро спасатели отправили на поиски россиянки вертолёт, он и обнаружил альпинистку на дне расщелины.
Тело обнаружено. Сейчас решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолета там невозможна, - заявил главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин.
Это восхождение хотели приурочить к 100-летию альпинизма в СССР и России. Две группы спортсменов должны были подняться на гору с разных сторон и встретиться на вершине.
Как рассказала знакомая погибшей:
Альпинизм — это особенный мир, в который попадают очень хорошие люди, и все через кого-то друг друга знают. В горы идут только отважные, добрые, отзывчивые, красивые в душе люди. Надя, думаю, была такой же. От неё чувствуется свет даже через фото. Красивая, с виду такая женственная, а внутри настоящий воин. Она меня вдохновляла на походы в горы. Она посвятила жизнь горам, и там же сейчас её душа… Искреннее соболезную всем родным, близким. Не стало очень сильной и красивой женщины.
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Люди лезут в горы за адреналином. Без страха погибнуть в горах не может быть адреналина. Если не будут погибать в горах, то не будет страха... Вот и вся логика по которой живут экстремалы.
Люди занимаются экстремальным спортом добровольно.
Понимая риск своей жизни и здоровью.
Никто не знает сколько кому отпущено.
Поэтому горевать о ней не буду, она знала на что шла.
Надеюсь летя в пропасть она была твердо уверена, что прожила свою жизнь не зря.
В любом случае, земля пухом!
вас в горы никто не зовёт, сидите дома.
вот вам сказка про орла и ворона из "Капитанской дочки": сиди дома и ешь мертвечину триста лет, или один день напейся на воле свежей крови, а там будь что будет.
это каждый по себе выбирает.
Много переломов. Но жизни особо ничего не угрожало. При езде на машине больше опасностей было или на маршрутке как то перевернулся. Или в такси за 0,5 секунды пересл с одной стороны заднего сиденья на другую выбив бошкой стекло.. Или гопари сколько раз пытались отпинать, а иногда пинали.
А почему я занимался доской великом и мотиком?
Из кик-боксинга вырос когда, попробовал зал. Ну скучно мне ходить на фитнес. Толи характер такой, но без подобной движухи была вообще не жизнь, а депрессия. Каждый день не хватало чего то.
Лично я считаю, что любой,кто занимается экстремальным спортом,должен писать отказную от выплат со стороны государства. Если сознательно подвергает свою жизнь и здоровье опасности,пусть сам и позаботится о своем будущем в случае проблем, которые однозначно будут поздно или рано,если постоянно испытывать судьбу.
С детства учат...
Не стойте и не прыгайте,
Не пойте, не пляшите
Там, где идет строительство
Или подвешен груз.