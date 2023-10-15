Финвал: 25 метров, 74 тонны веса и 140 лет жизни

Этот вид китов по праву считается «гражданином мира»: ареал финвалов охватывает всю акваторию мирового океана. Не живут они разве что на крайнем-крайнем севере и юге, где дрейфуют льдины. Титаника насмотрелись, наверное! Звери плавают группами — обычно их стада насчитывают примерно 6-10 особей. Но в особо богатых пищей регионах можно разом увидеть до 100 китов. Поистине впечатляющее зрелище — столько гигантов в одном месте!

Помимо селёдки, мойвы и минтая, киты в промышленных масштабах поедают криль. В день гигантам нужно почти 2 тонны еды. Но обед животины добывают, просто раскрыв пасть. За один раз кит набирает до 70 кубометров воды. Для сравнения: в цистерну одного огромного водовоза КамАЗ помещается всего 10 кубометров!