Финвал: 25 метров, 74 тонны веса и 140 лет жизни

Каково это, быть «самым-самым»? Спросите у финвала: эти ребята бьют рекорды по всем фронтам. Загибайте пальцы: они одни из самых крупных, быстрых, прожорливых и умопомрачительных китов среди всех.
А ещё у них просто отличная нервная система!
Финвал, морская борзая, или сельдяной кит — второе по величине животное на земле и один из самых быстрых видов китообразных. Учёные пока не определились до конца с систематикой этих животин и выделяют то 2, то 4 подвида. Различают их по месту жительства, нюансам внешности и особенностям песен. Правда, отличить на деле вупсеня от подвида финвала может разве что опытный цетолог (зоолог китов), ведь все они на одну морду: обтекаемая форма тела, серо-коричневый верх и бело-чёрный пятнистый низ.
Финвалы не зря занимают своё почётное второе место по габаритам. Эти животины вырастают больше 25 метров в длину — как высота девятиэтажки! Весят при этом наши герои 74 тонны. Интересно, что крупнейшие ныне живущие синие киты длиннее финвалов всего на 3 метра, но веса в них 200 тонн! На их фоне финвалы — худышки-стройняшки!
Собственно, такие элегантные формы вкупе с недюжинной силой плавников и помогают этим китам разгоняться до 46 км/ч. Приличная скорость для таких махин — быстрее сельдяных китов плавают разве что косатки и некоторые дельфины. За это, кстати, сельдяных китов и зовут морские борзые — по аналогии с борзыми собаками, стройными и очень быстрыми.
Этот вид китов по праву считается «гражданином мира»: ареал финвалов охватывает всю акваторию мирового океана. Не живут они разве что на крайнем-крайнем севере и юге, где дрейфуют льдины. Титаника насмотрелись, наверное! Звери плавают группами — обычно их стада насчитывают примерно 6-10 особей. Но в особо богатых пищей регионах можно разом увидеть до 100 китов. Поистине впечатляющее зрелище — столько гигантов в одном месте!
Помимо селёдки, мойвы и минтая, киты в промышленных масштабах поедают криль. В день гигантам нужно почти 2 тонны еды. Но обед животины добывают, просто раскрыв пасть. За один раз кит набирает до 70 кубометров воды. Для сравнения: в цистерну одного огромного водовоза КамАЗ помещается всего 10 кубометров!
Набирать такое огромное количество воды за раз борзым помогает особое супер-растяжимое устройство нервов нижней челюсти и языка. Обычно у млекопитающих нервишки начинают шалить уже при 8% деформации, а рвутся примерно при 29%. Финвалы же могут спокойно переносить растяжение до 115%! Жаль только не по всему телу, а то плавали бы сейчас резиновые киты!
После забора воды рот закрывается, и жидкость фильтруется через пластинки китового уса по бокам челюсти. Всё съестное, что остается на пластинах, кит просто слизывает с усов языком.
Если после всего прочитанного вам жутко захотелось встретиться лично с борзыми, то вычислить координаты этих ребят можно по графику миграции. Зимой киты южных популяций тусуются в умеренных и субтропических широтах, а в летние месяцы они уплывают на юг для нагула жира. Северяне поступают точно также, но вместо юга они логично мигрируют на север. И вот в чём фокус: в своих путешествиях две разновидности финвалов друг с другом не встречаются. Живут-то они в разных полушариях! А зима и лето там наступают в разные месяцы!
Но зачем борзым мотаться туда-сюда по океану? Тут всё просто. В более тёплых умеренных водах киты спариваются и приносят потомство. Брачные ритуалы описаны недостаточно, но, по всей видимости, самцы соперничают друг с другом и поют самкам в надежде на одно единственное свидание.
Беременность у финвалов длится целый год, а период молочного вскармливания — 6-7 месяцев. Обычно самка приносит всего одного детёныша, но некоторые свидетели говорят сразу о шести малышах. Благодаря своим габаритам даже детёныши сельдяных китов защищены от нападения всех океанических хищников. Ну, кроме косаток, конечно. Эти безбашенные хищники не боятся нападать ни на кого.
Такая отвага косаток объясняется просто: финвалы не оказывают агрессивного сопротивления и стремятся просто уплыть от врага. Из-за этого животины считаются весьма лёгкой добычей в китобойном промысле. Да, как это не печально, некоторые страны по сей день продолжают промышленную охоту на исчезающую популяцию финвалов. После массового истребления синих китов наши герои стали лёгкой заменой. Люди создали быстроходные китобойные суда, чем приговорили борзых на такое же исчезновение, как и многих более медленных собратьев. Не спасает от вымирания финвалов даже рекордные сроки жизни — попадались особи возрастом примерно в 140 лет!
Источник:
- Австралийская бычья акула: пасть-дробилка, ядовитые плавники и яйца-спиральки
- Бабирусса: их клыки растут прямо в мозг и протыкают его
- Лиственный морской дракон: самый чудной морской конёк
- Непарный шелкопряд: бич современного садоводства
- Звездонос: его нос с щупальцами — просто нечто!