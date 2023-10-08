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Лиственный морской дракон: самый чудной морской конёк

Лиственный морской дракон: самый чудной морской конёк

Автор:
08 октября 2023 10:21
Сообщество : Животные
Метки: Лиственный морской дракон   Морской конёк   животные   интересно   под водой   природа   факты   фото   
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Глядя на эту рыбу, сразу и не поймёшь: живое ли существо перед тобою или изящная морская водоросль плывёт, гонимая течением? Иностранных учёных это так впечатлило, что те одарили рыбку эпичным названием — лиственный морской дракон.


Наши же ихтиологи посмотрели-посмотрели на всё это и подумали: слишком много чести будет. С чистой душой навесили животине другой титул — морской конёк-тряпичник. Вот она — разница менталитетов!


Вещами на рынке он не барыжит. Если конёк и ввязывается в торгово-финансовые отношения, то уж точно не как продавец, а как товар. Его и в качестве ингредиента для альтернативной шаманской медицины берут, и как сувенир для коллекционеров признают, потому что кроме южных вод Австралии он больше нигде не встречается.

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Зачем же конек превратился из скакуна в тряпочку? Или дракона, как вам больше нравится. Чтобы его не ели. Взрослые особи абсолютно беззащитны. Брони у них нет, клыков, шипов и яда — тоже. Они даже плавать нормально не умеют! Другие коньки передвигаются с помощью мощного хвоста — бьют им о воду и толкают тело в нужном направлении. А наш тряпичный дракон, как воздушный змей — безвольно парит в водных потоках. Вот и приходится конькам имитировать морские растения. Зато как удачно они это делают!

Великолепные лентообразные украшения по всему телу не что иное, как отростки кожи. Они тонкие и мягкие, чтобы свободно болтаться в воде, имитируя водоросль. А если течения занесли конька в новое место, где нет привычных растений — рыб всё равно не растеряется. Он поменяет цвет и растворится среди местной флоры! Лиственный морской дракон настолько преуспел в искусстве маскировки, что стал самым большим видом среди коньков — длина его тела достигает 25 см!

Но цветодискотеку рыбы устраивают не только для того, чтобы спрятаться. Но и для того, чтобы спариться! В брачный сезон коньки становятся ярче от любви. Самец и самка проводят время крайне романтично: пара кружится в танце, вдохновляя партнёра становиться ярче и красивее.

Продолжаются гуляния долго. Самка откладывает 250 ярко-розовых икринок в особое место на хвосте самца, после чего пара держится вместе от 4 до 9 недель. Но как только крошки-дракошки проклюнутся из яиц, оба родителя быстренько сматываются от новорождённых детей. Дальнейшей судьбой второй половинки и своих отпрысков рыбы не интересуются. Как говорится: сделал дело — гуляй смело!

Малышам придётся тяжело, даже несмотря на прощальный подарок от родителей — желточный мешок. Это капсула с питательными веществами, благодаря которой мальки могут не париться о провианте первые несколько дней. Только вот от зубов хищников запас провизии не спасает ни коим образом. Крошечные и лёгкие, их колышет от каждого лишнего движения воды. Поэтому до взрослого возраста доживут лишь 5% вылупившихся.

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Метки: Лиственный морской дракон   Морской конёк   животные   интересно   под водой   природа   факты   фото   
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