Лиственный морской дракон: самый чудной морской конёк

Наши же ихтиологи посмотрели-посмотрели на всё это и подумали: слишком много чести будет. С чистой душой навесили животине другой титул — морской конёк-тряпичник. Вот она — разница менталитетов!

Вещами на рынке он не барыжит. Если конёк и ввязывается в торгово-финансовые отношения, то уж точно не как продавец, а как товар. Его и в качестве ингредиента для альтернативной шаманской медицины берут, и как сувенир для коллекционеров признают, потому что кроме южных вод Австралии он больше нигде не встречается.