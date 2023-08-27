Непарный шелкопряд: бич современного садоводства

Самка откладывает от 200 до 500 яиц. И яйца эти на редкость живучи. Им не страшны ни 10 дней под водой, ни -50°С на улице. А вот гусенички нежнее, им и 10°С во вред. Так что в свет они стараются выйти где-нибудь в апреле. Сразу после рождения насекомые просто паиньки, эдакие пушистики, которые сидят тесной кучкой и ничего не трогают. Но со временем животинки разбредаются по сторонам и устраивают пирушку.