Непарный шелкопряд: бич современного садоводства

Если у вас нет дачи, то её не сожрет шелкопряд. Но это не значит, что он не сможет доставить вам проблем. Гусеницы непарного шелкопряда способны натворить дел, которые испортят жизнь даже убеждённым горожанам: обезлистить их любимый парк или лишить свежего урожая яблок. А самое грустное — они портят жизнь людям в десятках стран!
Непарный шелкопряд получил свое название из-за ярко выраженного полового диморфизма у бабочек. Самки грязновато-белого окраса, самцы сероватые, более строго облика. Вдвоем выглядят прямо как жених и невеста на пороге ЗАГСа. Казалось бы, совет да любовь. Проблема в том, что, обретя друг друга, эти бабочки начинают очень шустро плодиться.
Самка откладывает от 200 до 500 яиц. И яйца эти на редкость живучи. Им не страшны ни 10 дней под водой, ни -50°С на улице. А вот гусенички нежнее, им и 10°С во вред. Так что в свет они стараются выйти где-нибудь в апреле. Сразу после рождения насекомые просто паиньки, эдакие пушистики, которые сидят тесной кучкой и ничего не трогают. Но со временем животинки разбредаются по сторонам и устраивают пирушку.
Непарного шелкопряда не упрекнешь в разборчивости. В его меню входят около 300 видов растительности. Тут и дубы, и березы, и липы, и многие плодовые деревья, включая яблони, груши и сливы. Бывают, конечно, растения, которые оставляют непарного шелкопряда равнодушным. Сирень, например. Но какого дачника утешит перспектива на зиму затариваться сиреневым вареньем вместо яблочного?
Подросшие гусеницы непарного шелкопряда объедают деревья настолько тщательно, что в июне растения выглядят так, будто весна ещё не наступила. И вовсе не факт, что новые листья успеют вырасти хотя бы до осени. А поскольку листья нужны не только для производства органики методом фотосинтеза, но и участвуют в переносе воды и минеральных веществ от корней к верхушке, то без них дереву легко может наступить кирдык.
А самое неприятное для нас — насекомое любит путешествовать. Причём бабочки летают плохо и недалеко, а вот личинки способны уматывать на сотню километров! Их тела покрыты волосками, которые при сильном ветре превращают тельце в большой парус. Малышня дополнительно усиливает этот эффект, выпуская паутинки. Таким образом, непарный шелкопряд активно заселяет новые территории и обменивается генетическим материалом между популяциями. А исследователи Балтийского Федерального университета и вовсе выяснили, что все непарные шелкопряды Западной Сибири — представители одной огромной популяции.
Ну и без добрых людей расселение не обходится. В 19 веке французского энтомолога и художника Этьена Трувело, перебравшегося за океан, сильно опечалило то, что в Соединенных Штатах помер весь тутовый шелкопряд. И он решил причинить Америке добро и скрестить уцелевших бабочек с новыми. Авантюрист остановил свой выбор на непарном шелкопряде. Дескать, тот меньше восприимчив ко всяким болячкам. И привез в США целую колонию этих живучих тварей.
Поначалу гусеницы мирно жевали его садик, но скоро им захотелось разнообразия. Когда Трувело заметил, что происходит, было уже поздно. Осознав размеры своего косяка, он отрешился от энтомологии и занялся астрономией. Через пару десятков лет его подопечные грызли зелень на территории нескольких штатов.
Вне зависимости от места жительства шелкопряда, бороться с ним проблематично. У агрономов и дачников руки чешутся залить его скопления химикатами, но нельзя. Отрава достаточной силы снесёт не только вредителя, но и его естественных противников: жуков-красотелов, муравьёв и паразитических ос. Ну а на птиц надежды никакой — они не станут жрать противных колючих гусениц.
Тем, кто решительно не хочет получить в саду хронический март вместо зелёного лета, остается только самим таскаться за бабочками и соскребать яйца, бережно закутанные в бурые волоски. Только вот непарные яжематери заботливо норовят заныкать кладку в такие места, где без поллитры их искать не догадаешься. И даже в таком случае потери от этого насекомыша неизбежны.
Источник:
- Гигантская пчела: особо агрессивная пчела с уникальным галлюциногенным мёдом
- Сомнительные привычки животных, которые заставили бы нас покраснеть от стыда
- Терминатор-пофигист: 10 интересных фактов про медоеда
- Надел «маску вора», чтобы победить в эволюционной борьбе. 10 интересных фактов про енотов
- Кто это? Гибрид панды и муравья?