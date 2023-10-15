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Мужской ответ на женские "красные флаги"

Мужской ответ на женские "красные флаги"

Автор:
15 октября 2023 06:56
Сообщество : Психология
Метки: девушки   красные флаги   мужской взгляд   мужчины   отношения   претензии   
3279
10

В последнее время девушки часто пишут о том, что есть особые "красные флаги", на которых стоит обращать внимание на первом свидании. И если эти "флаги" есть, то с парнем лучше отношения не строить.

Набор претензий обычно стандартный и весьма обширный. Но вот только милые дамы забывают, что в эту игру можно играть и вдвоем. Вот вам ответочка от парня, которому надоели подобные списки.

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Ну и в чем он не прав?

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Метки: девушки   красные флаги   мужской взгляд   мужчины   отношения   претензии   
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9  комментариев
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7k
Mixalych 2 часа назад
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1k
Тимур 36 секунд назад
У девушек просто сбилось понятие "мужчина". Теперь для них это исполнитель желаний и решатель их проблем. Понятно дело, что МЧСники, военнослужащие, пожарные, врачи оказываются за кордон их восприятия. Ладно, хрен с ними, секс для их здоровья больше нужен, а мы, как идиоты бегаем с лекарством за ними, а они мордочки кривят.
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3k
Aristarx 13 минут назад
Одно точно факт - истерички, это просто путь вникуда. Не важно насколько она умная и красивая при этом.....
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3k
Евгений 17 минут назад
КГ/АМ Убей сибя апстену. Ты тыкаешь носом девушек за ИХНЮЮ неграмотность, ставя ржачные смайлики, но ирония в том, что ты реально такой петух под красными флагами, который в своем глазу не видит бревно размером с Аляску. Во-первых мужчины не ноют в интернетах о том какие девушки стервы, а просто делают как им нужно молча. Во-вторых, слово краситься пишется с Ь в случае, если оно является инфинитивом и отвечает на вопрос (что делать?), в то время как красится является глаголом настоящего времени и отвечает на вопрос (что делает?). Итог ты ноющая безграмотная скотина, достойная только того, чтобы у тебя сидели на шее, унижали, и ты всю жизнь будешь работать на каждый следующий айфон, а в 30 лет ты еб№нешься со скейта яйцами на трубу и у тебя никогда не будет детей, потому что теория Дарвина не может ошибаться, и такие трутни не должны размножаться... ты просто не мужик.
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4k
Я дам вам парабеллум 21 минуту назад
Человек, который это писал, говорит о неграмотности девчушек - "ихняя","незнаю"... чуть ниже сам пишет:"Сидит такая краситься...."

Всё.
Дальше читать не стал.
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
Полно друзей и знакомых мужского пола может говорить о том, что у девушки мужской склад ума, учится на технаря, ей нравится решать сложные задачи, ей не нравится трещать ни о чем. Кроме того, иметь много друзей -мужчин это банально полезно, помогут -подвезут- починят и это не только сексуальный интерес, им тоже интересна умная девушка.
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2k
AVATAR Полчаса назад
Насчет неграмотных девушек, не согласен. С ними проще, они не бесят своей заумностью. Умные девушки стервы. Глупыми легче управлять. Их можно воспитать так, как хочется мужчине, слепить из нее все, что угодно. Умная девушка не позволит собой управлять.
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2k
Seryi_spb Час назад
Как-то натужно всё. Складывается впечатление что данный товарищ о девушках знает только по рассказам в интернете. Нет личных эмоций в описании типажей, а они должны быть если был личный опыт. Так всё размыто, что не чувствуешь с ним солидарности. Да и с таким списком шансы найти кого-то приравниваются к математической погрешности.
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14k
Ser 2 часа назад
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