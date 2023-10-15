Мужской ответ на женские "красные флаги"

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В последнее время девушки часто пишут о том, что есть особые "красные флаги", на которых стоит обращать внимание на первом свидании. И если эти "флаги" есть, то с парнем лучше отношения не строить.
Набор претензий обычно стандартный и весьма обширный. Но вот только милые дамы забывают, что в эту игру можно играть и вдвоем. Вот вам ответочка от парня, которому надоели подобные списки.
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Ну и в чем он не прав?
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Дальше читать не стал.