290
29
Сегодня мы перенесёмся в 1987 год: Горбачёв начинает перестройку, между США и СССР вовсю идут телемосты, а на Красную Площадь садится Cessna-172 с 19-летним пареньком из ФРГ Маттиасом Рустом.
Каким был тогда Ленинград - давайте смотреть вместе.
Интересного вам просмотра!
2.
А около Варшавского вокзала, который ещё вокзал, на фоне Ленина движется тоже трамвай, но уже служебный.
×
×
4.
Далеко уходить с Кузнечного не будем, просто перенесёмся в осень на угол с улицей Марата и посмотрим на трамвай 49 маршрута.
13.
Вид на Казанский собор с улицы Софьи Перовской, которая не успела ещё стать ни пешеходной ни Малой Конюшенной.
20.
Экспериментальный трамвай ЛВС-80 движется по Дальневосточному проспекту между улицей Коллонтай и Зольной улицей.
(впрочем, внешних отличий от ЛВС-86 практически нет)
Источник:
Еще крутые истории!
- Банда из Южной Кореи, поедавшая богачей
- "Включил отопление", "Ехал в наушниках": пользователи рассказали, за что их штрафовали в разных странах
- Многодетная мать целый месяц скиталась по тайге, потому что хотела побыть наедине с собой
- У пары родилась "малышка Халк", напоминающая бодибилдера
- Ситуации с начальницами, которые выводят из себя
Новости партнёров
реклама
Его фамилия УсыСкин.
А так, как всегда огромнейшее спасибо!