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Прогулка по Ленинграду 1987 года

Прогулка по Ленинграду 1987 года

Автор:
14 октября 2023 22:09
Метки: СССР   история   фото   
290
29

Сегодня мы перенесёмся в 1987 год: Горбачёв начинает перестройку, между США и СССР вовсю идут телемосты, а на Красную Площадь садится Cessna-172 с 19-летним пареньком из ФРГ Маттиасом Рустом.
Каким был тогда Ленинград - давайте смотреть вместе.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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13k
Cornho 8 часов назад
Автор, маленькая поправочка к последнему пункту: "Трамвай 6 маршрута движется по переулку Усыкина"

Его фамилия УсыСкин.

А так, как всегда огромнейшее спасибо!


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5k
Divergent?!? 7 часов назад
Многое вспомнилось. Яркие воспоминания, потому что я только вернулся из армии, быстро влюбился (а быстро нареченная невеста жила на Ваське, а я в Купчино), я помню многие виды. Немного ностальгично, но обратно туда не хочу.
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