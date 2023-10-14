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Художник Марек Ружик

Художник Марек Ружик

Автор:
14 октября 2023 22:07
Метки: живопись   искусство   картины   
405
45

Польский художник Марек Ружик (Marek Ruzyk) является одним из самых заметных маринистов в современном искусстве. Родился в 1965 году. Создает потрясающие морские пейзажи в величайшем романтическом стиле. Его картины маслом, отражают красоту и величие кораблей в море.

Интересного вам просмотра!

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Метки: живопись   искусство   картины   
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11  комментариев
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LindaMittal 11 часов назад
Фантастика! Не хватает только звука воды и ветра. Реалистический, поэтический!
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145
владимир Полчаса назад
Однообразный лубок для продажи на набережной в Сочи!
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15k
GROMOZEKA 48 минут назад
Какие-то однообразные сюжеты.
Мне всё же Айвазовский ближе и интереснее.
Хотя картины красивые
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7k
перевозчик 4 часа назад
на многих картинах изображены корабли в штормовом море с распущенными парусами. недумаю что так должно быть... да и картины со стоящими кораблями в бухтах вызывают вопросы - все они под парусами. вероятно художник парусами решил добавить романтизма в ущерб реалистичности
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2k
Виктор Глущенко 9 часов назад
Польский художник Марек Ружик (Marek Ruzyk) является одним из самых заметных маринистов в современном искусстве
В первый раз слышу . Косит под Айвазовского .
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11k
Летучий Мыш 10 часов назад
Красивое
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