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Польский художник Марек Ружик (Marek Ruzyk) является одним из самых заметных маринистов в современном искусстве. Родился в 1965 году. Создает потрясающие морские пейзажи в величайшем романтическом стиле. Его картины маслом, отражают красоту и величие кораблей в море.
Интересного вам просмотра!
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Мне всё же Айвазовский ближе и интереснее.
Хотя картины красивые
В первый раз слышу . Косит под Айвазовского .
Не все, вот пример картиночка.
Просто у Ружика техника письма, прям очень рядом.
Можно даже спутать.
Я, к слову, ни искусствовед ни разу, но тоже, как обыватель, не слышал про него до сегодняшнего дня