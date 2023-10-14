С Праздником Покрова!

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Его полное название - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе.
Произошло это в 910 году.
Божия Матерь распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения над людьми.
Покров Пресвятой Богородицы празднуется только в Русской Церкви.