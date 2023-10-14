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С Праздником Покрова!

С Праздником Покрова!

Автор:
14 октября 2023 10:40
Метки: Покрова   мой пост   праздники   
60
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Всех с Праздником, с Покровом Пресвятой Богородицы! Здоровья и всех Благ!

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jgkufty Полминуты назад
Мира, любви, добра, счастья. Большего цинизма не придумаешь. Хе-хе...
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43k
Per aspĕra ad astra 36 минут назад
Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви.
Его полное название - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе.

Произошло это в 910 году.
Божия Матерь распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения над людьми.

Покров Пресвятой Богородицы празднуется только в Русской Церкви.
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Валерий Тарасенко

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