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Депутат Госдумы заявил о необходимости сократить новогодние праздники до трёх дней

Депутат Госдумы заявил о необходимости сократить новогодние праздники до трёх дней

Автор:
03 января 2023 16:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Максим Иванов   выходные   депутат   новый год   праздники   сокращение   
1194
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Депутат Госдумы из Свердловской области Максим Иванов, оторвавшись от посленовогоднего оливье, пришёл в себя, и предложил сократить новогодние праздники до четырех дней, а оставшиеся выходные перенести на май.

Ну как, норм отдыхаете? А больше, может, такой блажи не будет, - иронизирует ТГ-канал "Антиглянец", - "Ведь депутат ГосДумы Максим Иванов выступил с инициативой сократить новогодние праздники до трёх дней. В нынешней ситуации, по версии законотворца, россияне не знают, чем заняться от безделия":

— Я предложил сократить январские каникулы, чтобы больше отдыхать в мае, когда все садят картошку, занимаются огородом. Три дня в январе люди отдыхают, а дальше не знают, чем заняться — на улице холодно или слякоть. А в майские праздники атмосфера больше располагает к празднику, все цветет, новая жизнь зарождается, - заявил депутат РИА Новости.

А также добавил, что те, кто хотят отдохнуть, возьмут отпуск или отгул, улетят отдыхать к морю.

— А для обычных людей было бы целесообразно такое перераспределение выходных. Я считаю, что достаточно времени для праздника с 31 декабря по 3 января, — отметил депутат. — Тем более в условиях спецоперации экономику нужно переводить на более интенсивные рельсы. Те, кто выпускают оружие и снаряжение, говорят, что готовы наращивать темпы, но у смежных компаний и поставщиков — праздники.


Глава комитета ГД по соцполитике Нилов инициативу Иванова не поддержал, но и не отверг: "Идея сокращения новогодних выходных требует социологических исследований, чтобы понять, как общество к этому относится" - , заявил Нилов.

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Метки: Максим Иванов   выходные   депутат   новый год   праздники   сокращение   
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12  комментариев
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2k
Денис Ануфриев 57 минут назад
а можно заявить о сокращение депутатов???
депутата били молча,что бы не по пасть под статью о оскорблении власти,и ногами,что бы не попасть о рукоприкладстве
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269
Елена Денис Ануфриев Полчаса назад
С русским языком всё у вас понятно и потому ясно о какой клоаке идёт речь... Неужели на Украине так ненавидят своих депутатов? Кстати, вы всё же на форуме своей извечной священной Метрополии и знание общего языка не помешало бы...
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22k
Алексей 5 минут назад
Как там было у классика? Нужно что-то менять в консерватории? Тогда, может быть, что-то начнём менять в Свердловской области? Всё одно оттуда ничего хорошего уже давно не исходит.
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5k
Горожанин 13 минут назад
Умный депутат. Очень. Далеко пойдет. Такая инициатива - серьезная, системная работа. Сразу видно - человек в полной мере отрабатывает народные деньги. Молодец!
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4k
Александр Полчаса назад
А он не желает сократить "депутатские каникулы"? А то по 3 месяца в году суммарно работают... А как ни сунешься, у них каникулы. Как в школе, блин!
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4k
Suvar_ Полчаса назад
я работаю на 2х работах и на обоих есть праздники нет праздников а работать надо. кто хочет тот всегда найдет способ работать. пустая инициатива.
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29k
Андрей Иванов Полчаса назад
Я бы вообще календарь поломал. Ввести следующее:
- Все месяцы строго по 30 дней + 5 дней - Новый Год (в високосный - 6)
- Месяц делить на пять недель по 6 дней, из них 2 - выходных

Всё. Вот ваша четырёхдневка и нормальное ровное разложение
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203
SVG 41 минуту назад
Этого товарища дома ни кто не любит вот и мается. А если б с семьей детьми на горки сьездил, на источник. На коньках покатался, дедов навестили, там еще старый новый год ни кто не отменял. Обычаи, традиции должны чтиться свято! Иначе гомосятина с запада нам своих праздников насует.
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17k
Александр 42 минуты назад
У нас на работе НГ празднуют 1 день, первого января, второго уже на работу и 31 декабря третья и четвёртая смена отдыхает.
Но это не все, некоторые и в эти дни работают.
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59k
Опиум для народа 47 минут назад
Работяга, устаёт ох"енно походу, п"дарас.
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10k
Vacony 49 минут назад
ну в целом то да.. выходные лучше тогда, когда можно попасть на улицу
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