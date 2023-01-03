Депутат Госдумы заявил о необходимости сократить новогодние праздники до трёх дней

Депутат Госдумы из Свердловской области Максим Иванов, оторвавшись от посленовогоднего оливье, пришёл в себя, и предложил сократить новогодние праздники до четырех дней, а оставшиеся выходные перенести на май.
Ну как, норм отдыхаете? А больше, может, такой блажи не будет, - иронизирует ТГ-канал "Антиглянец", - "Ведь депутат ГосДумы Максим Иванов выступил с инициативой сократить новогодние праздники до трёх дней. В нынешней ситуации, по версии законотворца, россияне не знают, чем заняться от безделия":
— Я предложил сократить январские каникулы, чтобы больше отдыхать в мае, когда все садят картошку, занимаются огородом. Три дня в январе люди отдыхают, а дальше не знают, чем заняться — на улице холодно или слякоть. А в майские праздники атмосфера больше располагает к празднику, все цветет, новая жизнь зарождается, - заявил депутат РИА Новости.
А также добавил, что те, кто хотят отдохнуть, возьмут отпуск или отгул, улетят отдыхать к морю.
— А для обычных людей было бы целесообразно такое перераспределение выходных. Я считаю, что достаточно времени для праздника с 31 декабря по 3 января, — отметил депутат. — Тем более в условиях спецоперации экономику нужно переводить на более интенсивные рельсы. Те, кто выпускают оружие и снаряжение, говорят, что готовы наращивать темпы, но у смежных компаний и поставщиков — праздники.
Глава комитета ГД по соцполитике Нилов инициативу Иванова не поддержал, но и не отверг: "Идея сокращения новогодних выходных требует социологических исследований, чтобы понять, как общество к этому относится" - , заявил Нилов.
Источник:
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депутата били молча,что бы не по пасть под статью о оскорблении власти,и ногами,что бы не попасть о рукоприкладстве
- Все месяцы строго по 30 дней + 5 дней - Новый Год (в високосный - 6)
- Месяц делить на пять недель по 6 дней, из них 2 - выходных
Всё. Вот ваша четырёхдневка и нормальное ровное разложение
Но это не все, некоторые и в эти дни работают.