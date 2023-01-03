Депутат Госдумы заявил о необходимости сократить новогодние праздники до трёх дней

Ну как, норм отдыхаете? А больше, может, такой блажи не будет, - иронизирует ТГ-канал "Антиглянец", - "Ведь депутат ГосДумы Максим Иванов выступил с инициативой сократить новогодние праздники до трёх дней. В нынешней ситуации, по версии законотворца, россияне не знают, чем заняться от безделия":

— Я предложил сократить январские каникулы, чтобы больше отдыхать в мае, когда все садят картошку, занимаются огородом. Три дня в январе люди отдыхают, а дальше не знают, чем заняться — на улице холодно или слякоть. А в майские праздники атмосфера больше располагает к празднику, все цветет, новая жизнь зарождается, - заявил депутат РИА Новости.

А также добавил, что те, кто хотят отдохнуть, возьмут отпуск или отгул, улетят отдыхать к морю.

— А для обычных людей было бы целесообразно такое перераспределение выходных. Я считаю, что достаточно времени для праздника с 31 декабря по 3 января, — отметил депутат. — Тем более в условиях спецоперации экономику нужно переводить на более интенсивные рельсы. Те, кто выпускают оружие и снаряжение, говорят, что готовы наращивать темпы, но у смежных компаний и поставщиков — праздники.