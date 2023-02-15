Пользователи поделились самыми странными подарками, которые им когда-либо делали

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Вчера прошёл День влюблённых, впереди 23 февраля и 8 марта.Такая вот череда праздников. Мы решили узнать, что же люди дарят друг другу на разные события. Пользователи показали, какие самые необычные и странные вещи получали в качестве презента.
1. "На 18-летие бабушка подарила мне 5 пар трусов из какого-то крайне ушлепского материала на несколько размеров больше со словами: "Будут маленькие - поменяем". Для сравнения - брату подарили машину"
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12. "Пришла в гости к друзьям (пара). Подарили. Вот. Это самый странный подарок без повода от них"
13. "Мне, как человеку, у которого дохнет всё живое, кроме детей, подарили несгораемый цветочек"
А что необычное дарили вам?
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