FISHKINET
Сообщество Юмор 16429 постов • 3452 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Пользователи поделились самыми странными подарками, которые им когда-либо делали

Пользователи поделились самыми странными подарками, которые им когда-либо делали

Автор:
15 февраля 2023 11:44
Сообщество : Юмор
Метки: истории   ну и подарили   подарки   праздники   соцсети   странный подарок   
1277
18

Вчера прошёл День влюблённых, впереди 23 февраля и 8 марта.Такая вот череда праздников. Мы решили узнать, что же люди дарят друг другу на разные события. Пользователи показали, какие самые необычные и странные вещи получали в качестве презента.

×
×




А что необычное дарили вам?


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: истории   ну и подарили   подарки   праздники   соцсети   странный подарок   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Станислав Полчаса назад
Родители мужа моей сестры подарили ему на юбилей машину. Мало того, что оказывается он должен был в течение года за нее им выплатить (как они сказали, ну без процента же как банк! Радуйся!), так еще и машина совсем не та, которую он хотел и при этом полный хлам! Он ее даже перепродать не смог, ремонт вылетает в круглую сумму. Так и стоит это корыто в гараже, за которое он еще и платит )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Константин 9 минут назад
Щенку 20 лет исполнилось. Пусть своего теперь воспитывает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
382
Victor 16 минут назад
в армии на день рождения дарят шайбу масла. каждый.... все 100 человек... хорошо, что про мой день рождения забыли и вспомнили после ужина))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Нечего выкобениваться! Что подарили, тем и пользуйтесь, дареному коню... ну, дальше вы знаете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

42912



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 шедевров, которые объединили в себе отличный вкус и великолепное исполнение
30 шедевров, которые объединили в себе отличный вкус и великолепное исполнение
Редакторы американского телеканала перепутали Зеленского с собакой из Огайо
Редакторы американского телеканала перепутали Зеленского с собакой из Огайо
Набирающие популярность в сообществах
За два месяца в России продано всего 6 шт. “Москвич-3”. Это успех или провал?
За два месяца в России продано всего 6 шт. “Москвич-3”. Это успех или провал?
Размышления на тему-2
Размышления на тему-2
Пранк или актуальный креатив?
Пранк или актуальный креатив?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное лекарство !

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#история#картинки#автомир#познавательно#Мемы#Приколы#драка
#Юмор#Прикол#факты#люди#США#автомобили#домашние животные#Питомцы#Ynews#Девушка
#животные#интересное#подборка#собака#шоу бизнес#милота#Китай#позитив#природа#фильм
Redkey P7 Plus - обзор беспроводного вертикального пылесоса со станцией самоочистки Redkey P7 Plus - обзор беспроводного вертикального пылесоса со станцией самоочистки Блогеры похвастались тем, что им когда-либо дарили подписчики Блогеры похвастались тем, что им когда-либо дарили подписчики Спорим, вы не догадаетесь, что вам подарили? Спорим, вы не догадаетесь, что вам подарили? Гирлянды из носков, битье унитазов и другие странные и забавные традиции со всего мира Гирлянды из носков, битье унитазов и другие странные и забавные традиции со всего мира Отличные идеи для новогодних подарков Отличные идеи для новогодних подарков 14 пользователей поделились историями о самых ужасных подарках, которые им когда либо делали 14 пользователей поделились историями о самых ужасных подарках, которые им когда либо делали

На что жалуетесь?

Вернуться