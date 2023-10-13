14 людей, которым срочно надо сменить парикмахера

Выбираем зимние шины на Авито

Снимки плесени, которую так и хочется погладить да потискать

14 объявлений с Авито, которые вызывают много вопросов

Детские фразочки и записки, которые застявляют задуматься и посмеяться

Безумные дизайнерские решения в квартирах в стиле "дорохо-бохато" и "вырви глаз"

Фото, сделанные точно в нужный момент и ни секундой раньше