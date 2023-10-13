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14 людей, которым срочно надо сменить парикмахера

14 людей, которым срочно надо сменить парикмахера

Автор:
13 октября 2023 20:19
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   горе ножницы   забавно   парикмахер   прически   стрижка не удалась   ужасные прически   
1804
15

Стрижка - важный атрибут внешнего вида. Причём не только для женщин, но и мужчин. И ходить с ужасной причёской никто не хочет. Предлагаем посмотреть на бедолаг, которым попался ужасный мастер.

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Метки: Прикол   горе ножницы   забавно   парикмахер   прически   стрижка не удалась   ужасные прически   
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5  комментариев
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13k
Кыся Час назад
В половине случаев здесь как раз наоборот - хорошему мастеру попался ипанутый клиент.
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1k
Звёздный князь 14 минут назад
Комментарий к фото
Оградка для вшей, чтобы не разбежались?
Как раз актуально для Франции.
Давайте, давайте, ставьте мне "минусы" за сарказм!
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1k
Звёздный князь 16 минут назад
Комментарий к фото
Вы не понимаете. Это - бянь-фа. Просто не полностью видно.
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2k
Игорь Меншиков 42 минуты назад
Сменить мозги, но жаль не получится
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29k
DigitalGod 49 минут назад
Психиатра им надо сменить.
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