14 людей, которым срочно надо сменить парикмахера

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Стрижка - важный атрибут внешнего вида. Причём не только для женщин, но и мужчин. И ходить с ужасной причёской никто не хочет. Предлагаем посмотреть на бедолаг, которым попался ужасный мастер.
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