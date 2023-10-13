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Во французском Антверпене мужик напал с ножом на школьного учителя

Во французском Антверпене мужик напал с ножом на школьного учителя

Автор:
13 октября 2023 15:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аррас   Видео   нападение   нож   учитель   франция   школа   
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Парню 20 лет, ране он учился в этой школе.

Бывший ученик школьного учреждения в Аррасе пришёл на уроки с ножом. Он убил учителя и ранил несколько человек.

В лицее Гамбетта в Аррасе была проведена полицейская операция. Преступник был задержан полицией, — подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Нападавшего задержали, в город выехал президент Франции Макрон.

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Метки: Аррас   Видео   нападение   нож   учитель   франция   школа   
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10  комментариев
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302
danieldewitte Час назад
Антверпен здесь при чём, это бельгийский город.
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93
zu4ara 18 минут назад
Видишь в руках пистолет - нападай! Нож - беги! (и это спасает)
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4k
Филимон Полчаса назад
А чмошник Макрон там зачем? На каждую поножовщину выезжает?
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121k
parallax Полчаса назад
Мужик оказался гражданином России, уроженцем Чечни.

Французы в 90х и нулевых активно давали гражданство чеченским "сепаратистам", считая их борцами за свободу и демократию. Их детки подросли и пошли по стопам родителей. Кушайте теперь на здоровье свою толерантность, не обляпайтесь.
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30k
Григорий Полчаса назад
Резиновые пули и уговоры уже не работают. Вернитесь к историческим корням.
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10k
Сатанеев 51 минуту назад
В заголовке бельгийский Антверпен, в тексте французский Аррас
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