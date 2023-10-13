Во французском Антверпене мужик напал с ножом на школьного учителя

Парню 20 лет, ране он учился в этой школе.
Бывший ученик школьного учреждения в Аррасе пришёл на уроки с ножом. Он убил учителя и ранил несколько человек.
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В лицее Гамбетта в Аррасе была проведена полицейская операция. Преступник был задержан полицией, — подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
Нападавшего задержали, в город выехал президент Франции Макрон.
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Французы в 90х и нулевых активно давали гражданство чеченским "сепаратистам", считая их борцами за свободу и демократию. Их детки подросли и пошли по стопам родителей. Кушайте теперь на здоровье свою толерантность, не обляпайтесь.
Ну как Сочи - это российская Ницца
А Петербург - это северная Венеция
:)