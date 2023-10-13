Как выглядит новая современная электричка ЭП2ДМ

В первую очередь обращаешь внимание на кабину машиниста. Лобовую часть сделали из стеклопластика, у нее нет подножек и поручней, а боковые окна в кабине стали шире, чем в предыдущих моделях. Это увеличивает обзор для машиниста. Новые буферные фонари и прожектор стали меньше в размерах, но не потеряли яркости благодаря светодиодам.

У этой модели, как и у предшествующей, убраны выступающие части лестницы и кронштейны, что минимизирует возможность проезда для зацеперов.

Короба отопления сделали из нержавеющей стали, чтобы исключить коррозию, а вагоны покрыли устойчивой к истиранию краской.