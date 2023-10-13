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Как выглядит новая современная электричка ЭП2ДМ

Как выглядит новая современная электричка ЭП2ДМ

Автор:
13 октября 2023 14:29
Сообщество : Железнодорожники
Метки: МЦД   г. Москва   железная дорога   поезд   электрички   электропоезд   
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С сентября 2023 года на МЦД-4 можно увидеть последнюю разработку российских производителей - электричку ЭП2ДМ.

За основу взяли давно известный ЭП2Д, однако новые составы сделали более современными и комфортными. Учли пожелания как пассажиров, так и железнодорожников, уделили внимание эргономике, эстетике и безопасности вагонов.

Электричка на 99% состоит из отечественных комплектующих. К ее разработке подключилось более 80 российских предприятий. Проектировать начали в 2022 году, а уже в январе 2023-го опытный образец направили на испытания. ЭП2ДМ успешно прошел сертификацию, и с июня началось его серийное производство.

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В первую очередь обращаешь внимание на кабину машиниста. Лобовую часть сделали из стеклопластика, у нее нет подножек и поручней, а боковые окна в кабине стали шире, чем в предыдущих моделях. Это увеличивает обзор для машиниста. Новые буферные фонари и прожектор стали меньше в размерах, но не потеряли яркости благодаря светодиодам.


У этой модели, как и у предшествующей, убраны выступающие части лестницы и кронштейны, что минимизирует возможность проезда для зацеперов.


Короба отопления сделали из нержавеющей стали, чтобы исключить коррозию, а вагоны покрыли устойчивой к истиранию краской.

Внутри поезд оформлен в серо-оранжевой цветовой гамме. Дизайнеры и проектировщики изучили мировые тенденции и поменяли форму кресел в вагонах. В них можно сесть глубже, а дополнительная выемка в спинке позволит менять положение тела во время поездки.


Благодаря установке таких кресел добавилось примерно 6 см между сидящими друг напротив друга людьми. При этом сами ряды с креслами остаются на том же расстоянии, а значит, число посадочных мест осталось прежним.

В середине салона установлены шестиместные сиденья, ближе к выходам - четырехместные. Это позволяет исключить "узкие горлышки": в зоне выходов обычно собирается больше людей. Когда пространства достаточно, они могут входить и выходить быстрее.

Полки для багажа сделали прочнее, на них нанесли краску, устойчивую к повреждениям. А тонировка окон защищает пассажиров от солнечных лучей.


В головных вагонах поезда предусмотрели велопарковки - на стенах есть крепления, которые держат велосипед вертикально. Так он занимает меньше места.

Все элементы освещения в вагонах светодиодные - это надежно и энергоэффективно. Отдельная система отвечает за микроклимат и обеззараживание воздуха в вагонах.


В поезде, как и у более ранних моделей, сохранена система видеонаблюдения, которая позволяет контролировать не только безопасность. Ее можно использовать для мониторинга заполненности вагонов пассажирами, чтобы более точно планировать расписание и интервалы движения на линиях.


У каждого кресла есть USB-разъемы с функцией быстрой зарядки. В стены вагонов встроены современные LCD-дисплеи, на которых можно увидеть маршрут поезда, температуру в салоне, дату и время и другую информацию. Табло специально увеличено в высоту, чтобы отображать больше сведений. В ЭП2Д эту функцию выполняла бегущая строка.

Для пассажиров на инвалидных колясках в головных вагонах установили откидные аппарели для проезда в салон на коляске. Внутри вагона есть места для крепления колясок. Там же находятся туалетные комнаты с откидными поручнями и кнопкой экстренной связи с машинистом.


Все информационные таблички в поезде продублированы шрифтом Брайля. Слабослышащие пассажиры могут ориентироваться на световую индикацию открытия и закрытия дверей. Найти нужный поезд на платформе людям с инвалидностью по слуху помогают маршрутные указатели на боковых окнах моторных вагонов.

Сегодня в Москве и Подмосковье курсирует 5 новых составов ЭП2ДМ, а к концу 2024 года их будет уже 28. Такие составы появятся и в других регионах России.

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Метки: МЦД   г. Москва   железная дорога   поезд   электрички   электропоезд   
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6  комментариев
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91k
Херанука Паибалу 2 часа назад
было бы здорово, если б снаружи вдоль состава добавили "полоску светодиодов"
стоит - копейки
ночью на скорости будет смотреться - ПУШКА-ГОНКА......
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1k
Мария Коненкова 43 минуты назад
Ну, это лучше, чем "Иволги". У которых количество сидячих мест уменьшили в 1,5 раза, сделав ряды по два кресла вместо трёх , и сделали входы прямо в салон, упразднив тамбуры. То-то зимой хорошо будет. Зачем нужен климат-контроль, если в мороз салон будет с каждой остановкой выхолаживаться, и снег заваливаться в салон? Почему-то бестамбурная конструкция заставляет блогеров, пишущих обзоры на новые составы, писать кипятком - ах, современно, ах, удобно, ах... Пустили это недоразумение по МЦД, забывая, что это всё же не трамвай, а пригородная электричка - там концы немалые, и в часы пик народу полно. Словом, эта новая мне лично нравится больше.
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3k
Роман 49 минут назад
не знаю как в этих, но в первую очередь мечтаю о мягких и удобных сиденьях.
в сочинских электричках они внешне нормальный, но сидеть в них более часа уже не выносимо: жесткие, сползающие чехлы, да и расслабится не получается почему-то, хоть у меня с осанкой все нормально, я не могу удобно сесть.
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5k
Alex Час назад
Ништяк!
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5k
Сергей Семенов Час назад
Гениальное решение! Сначала доехал от дачи до станции по грунтовке после дождя на велике, а потом вертикально закрепил его у окошка на светлой стенке.

А если учесть что велосипед еще поднять нужно и вокруг люди, а велосипедисты не всегда брутальные мужики и многие велики весят до фига килограмм: например, двухподвесы, бигфуты, электрические.....
В общем, очередное сферическое в вакууме творение современных "дизигнеров".

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541
Михаил 2 часа назад
Комментарий к фото
Почему внешняя обшивка всех наших электричек не ровная? Какие то волны, ряби. Технологически недостижимо делать гладкую внешнюю обшивку?
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Алексей
Тут написано обо мне
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