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Британские поезда славятся своей дороговизной: несколько лет назад один тамошний блогер демонстративно купил вместо поезда по Британии два авиабилета с пересадкой в Испании: во времени он не выиграл, зато сэкономил несколько фунтов стерлингов и успел искупаться в Средиземном море. Впрочем, британские железные дороги — это не только дорого, но и очень красиво.
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Авторский пост
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