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Британские железные дороги

Британские железные дороги (30 фото)

Автор:
30 января 2022 11:05
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Великобритания   железная дорога   окраина   поезд   провинция   эстетика   
617
30
Британские поезда славятся своей дороговизной: несколько лет назад один тамошний блогер демонстративно купил вместо поезда по Британии два авиабилета с пересадкой в Испании: во времени он не выиграл, зато сэкономил несколько фунтов стерлингов и успел искупаться в Средиземном море. Впрочем, британские железные дороги — это не только дорого, но и очень красиво.
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Метки: Великобритания   железная дорога   окраина   поезд   провинция   эстетика   
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7  комментариев
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22k
Андрей Иванов Час назад
Мда. При всей своей запущенности, РЖД покрутее будет
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5k
Димыч Минуту назад
Ох, покатался я в своё время на британской железке. Overground, DLR, Eastmidlands. Автор, не "Суссекс". Прям глаза закровоточили. "Sussex" читается, как САССЕКС.
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4k
Том Джоуд 6 минут назад
Пути неэлектрофицированные, шпалы деревянные, на некоторых растительность. Как у нас, на подьездных, необслуживаемых путях.
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6k
Али Ди 9 минут назад
А в поездах они курицу гриль кушают?
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3k
OLDer 38 минут назад
Уверен что красоту поболее можно увидеть и пользуясь РЖД.
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53k
doker 53 минуты назад
Такое ощущение, что железную дорогу ещё древние римляне проклали.
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