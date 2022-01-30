Британские поезда славятся своей дороговизной: несколько лет назад один тамошний блогер демонстративно купил вместо поезда по Британии два авиабилета с пересадкой в Испании: во времени он не выиграл, зато сэкономил несколько фунтов стерлингов и успел искупаться в Средиземном море. Впрочем, британские железные дороги — это не только дорого, но и очень красиво.

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0 Источник: экспресс на аэропорт Манчестера готов к отправлению на вокзале Глазго, Шотландия

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