Житель Новой Зеландии прыгнул с моста 941 раз за день и побил мировой рекорд

Экстремал из Новой Зеландии Майк Херд установил мировой рекорд в банджи-джампинге (прыжки с возвышенности с эластичным канатом), за сутки прыгнув с моста 941 раз. Свой путь к рекорду Гиннесса 41-летний любитель адреналина освещал в прямом эфире в соцсетях. Как признался Херд, между прыжками, чтобы его случайно не вырвало, он питался только орехами, бананами и шоколадом.





Примечательно, что новозеландец уже устанавливал рекорд 2017 году, однако тогда он сделал на 500 прыжков меньше. В прошлом году его обошёл француз Франсуа-Мари Дибон, прыгнув с моста Гарри в Шотландии 765 раз за день. Херд не стал это терпеть и поставил перед собой задачу вернуть мировое первенство. Однако представители Книги рекордов Гиннесса пока не успели зарегистрировать достижение новозеландца.