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Житель Новой Зеландии прыгнул с моста 941 раз за день и побил мировой рекорд

Житель Новой Зеландии прыгнул с моста 941 раз за день и побил мировой рекорд

Автор:
12 октября 2023 17:56
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Новая Зеландия   банджи-джампинг   мировой рекорд   рекорд Гиннеса   экстрим   
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Впрочем, главное его достижение — это передача призовых на благотворительность.

Экстремал из Новой Зеландии Майк Херд установил мировой рекорд в банджи-джампинге (прыжки с возвышенности с эластичным канатом), за сутки прыгнув с моста 941 раз. Свой путь к рекорду Гиннесса 41-летний любитель адреналина освещал в прямом эфире в соцсетях. Как признался Херд, между прыжками, чтобы его случайно не вырвало, он питался только орехами, бананами и шоколадом.


Примечательно, что новозеландец уже устанавливал рекорд 2017 году, однако тогда он сделал на 500 прыжков меньше. В прошлом году его обошёл француз Франсуа-Мари Дибон, прыгнув с моста Гарри в Шотландии 765 раз за день. Херд не стал это терпеть и поставил перед собой задачу вернуть мировое первенство. Однако представители Книги рекордов Гиннесса пока не успели зарегистрировать достижение новозеландца.

Примечательно, что за свои прыжки Херд получил призовые в размере 8,6 тысячи новозеландских долларов (8,1 тысячи долларов США). Экстремал пообещал направить эти деньги на помощь людям с нарушениями ментального здоровья.

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Метки: Видео   Новая Зеландия   банджи-джампинг   мировой рекорд   рекорд Гиннеса   экстрим   
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3  комментария
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−8
zubo4istka 2 часа назад
Откуда у людей столько свободного времени?
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4k
просто Дмитрий 6 минут назад
коглда новозеланлдцу лделать нехер
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24k
SolomonA 8 минут назад
Полторы минуты на прыжок? И так - целые сутки?
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