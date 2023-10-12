Медведь совершил набег на холодильник, перекусив рыбными палочками и клубничным соусом







Служба национальных парков США предупреждает всех, что при столкновении с медведем необходимо соблюдать дистанцию и сохранять спокойствие. И дает несколько советов:





«Старайтесь выглядеть крупным: медленно помашите руками, чтобы дать медведю понять, что вы не добыча. Говорите только тихим голосом. Крик или резкие движения могут его спровоцировать. Медленно отойдите подальше. Не бегите. Двигайтесь в сторону от него боковыми движениями. Если встретили медведицу с медвежатами, будьте особенно осторожны и не вставайте между матерью и ее детенышами. Она будет атаковать, чтобы защитить их. Медведи редко нападают без причины. Они заинтересованы только в защите еды, детенышей или своего пространства».





«Если на вас напал бурый медведь/гризли, скиньте тяжелый рюкзак и притворитесь мертвым. Лягте на живот, сцепив руки за шеей, и раздвиньте ноги, чтобы медведю было сложнее перевернуть вас.

Оставайтесь неподвижным и подождите, пока он не уйдет.





Если на вас напал черный медведь (барибал), не притворяйтесь мертвым. Попытайтесь сбежать в безопасное место, например, укрыться в здании или машине. Если убежать не получается, попробуйте дать отпор, используя любой доступный предмет. Хорошо помогают удары ногами и кулаками по морде животного».