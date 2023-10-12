Медведь совершил набег на холодильник, перекусив рыбными палочками и клубничным соусом

Эндрю Рэймонд Шейрер II, житель Флориды (США), копался в своем саду позади дома. И тут выяснилось, что в его гараж забрался медведь и роется там в холодильнике, совершенно ничего не стесняясь. Эндрю снял мишку на видео, поэтому мы тоже можем стать свидетелями наглого вторжения дикой природы.
Инцидент произошел 30 сентября в городе Сэнфорд. Эндрю Шейрер занимался садоводством на заднем дворе своего дома, когда сосед сообщил ему неприятную новость: в его гараже орудует медведь.
Эндрю быстро схватил свой телефон и снял на видео, как медведь играет с едой, найденной в холодильнике и на нем. Он нашел тюбик с клубничным соусом и жадно вылизывал его содержимое.
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С помощью жены Шейрер попытался отпугнуть медведя громким шумом. Однако их усилия привели лишь к тому, что медведь переместился в другую часть гаража, где и сожрал всю награбленную еду.
«Медведь зашел за мой джип в гараже с клубничным сиропом и рыбными палочками из холодильника и просто набросился на них, чтобы съесть, — рассказал Шейрер. — Я начал кричать, чтобы спугнуть его, но он смотрел мне прямо в глаза, и я решил понизить голос».
В конце концов мишка ушел из гаража и пересек улицу.
Он решил немного отдохнуть на лужайке через дорогу и доесть то, что унес с собой, в тишине и спокойствии.
Ну просто идиллия какая-то!
Служба национальных парков США предупреждает всех, что при столкновении с медведем необходимо соблюдать дистанцию и сохранять спокойствие. И дает несколько советов:
«Старайтесь выглядеть крупным: медленно помашите руками, чтобы дать медведю понять, что вы не добыча. Говорите только тихим голосом. Крик или резкие движения могут его спровоцировать. Медленно отойдите подальше. Не бегите. Двигайтесь в сторону от него боковыми движениями. Если встретили медведицу с медвежатами, будьте особенно осторожны и не вставайте между матерью и ее детенышами. Она будет атаковать, чтобы защитить их. Медведи редко нападают без причины. Они заинтересованы только в защите еды, детенышей или своего пространства».
«Если на вас напал бурый медведь/гризли, скиньте тяжелый рюкзак и притворитесь мертвым. Лягте на живот, сцепив руки за шеей, и раздвиньте ноги, чтобы медведю было сложнее перевернуть вас.
Оставайтесь неподвижным и подождите, пока он не уйдет.
Если на вас напал черный медведь (барибал), не притворяйтесь мертвым. Попытайтесь сбежать в безопасное место, например, укрыться в здании или машине. Если убежать не получается, попробуйте дать отпор, используя любой доступный предмет. Хорошо помогают удары ногами и кулаками по морде животного».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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