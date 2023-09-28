Пикник плюшевых мишек: медведи пришли в гости на барбекю

Жительница Иллинойса (США) Мелани Фри поехала с друзьями отдохнуть на природе. Ну как на природе — в специально оборудованном лесном кемпинге с домом и площадкой для барбекю. Люди отдыхали, готовили себе гамбургеры на гриле, и всё было прекрасно. Пока к ним на огонёк не зашли местные.