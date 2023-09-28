Пикник плюшевых мишек: медведи пришли в гости на барбекю

Жительница Иллинойса (США) Мелани Фри поехала с друзьями отдохнуть на природе. Ну как на природе — в специально оборудованном лесном кемпинге с домом и площадкой для барбекю. Люди отдыхали, готовили себе гамбургеры на гриле, и всё было прекрасно. Пока к ним на огонёк не зашли местные.
Два черных медведя, учуяв дурманящие запахи, вышли из леса и направились прямо на площадку для барбекю. Мелани и ее друзья не оценили наглое вторжение и спрятались наверху в доме, откуда открывался хороший вид на происходящее.
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«Мы готовили гамбургеры на гриле и увидели, как к нам направляются медведи. Мы начали кричать, стучать кастрюлями и изо всех сил старались их отпугнуть, но они и ухом не повели. Гриль мы быстро выключили, схватили приготовленные гамбургеры и побежали внутрь, потому что были очень напуганы».
Один из медведей проявил недюжинную смекалку — он подтолкнул закрытую крышку гриля носом, потом поднял её правой лапой и нашёл на решётке десять сочных сырых котлет.
К нему подошел товарищ, но ему ни единой котлеты не досталось.
А нечего было отвлекаться на валяющуюся на земле банку газировки! От неё толку никакого — лопнула, зашипела, что-то из нее сладкое вылилось.
Вот так и выглядит настоящая близость с природой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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