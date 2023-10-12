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Заслуженный учитель надавала тумаков ученику на уроке в КБР

Заслуженный учитель надавала тумаков ученику на уроке в КБР

Автор:
12 октября 2023 17:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Кабардино-Балкария   преподаватель   проверка   рукоприкладство   ученик   школа   
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Надо думать, тумаки тоже были заслуженными. Что, впрочем, не отменяет проблем для педагога.

Очередной школьный скандал случился в Кабардино-Балкарии. В сеть попала запись с вчерашним инцидентом в одной из школ в городском округе Баксан. На кадрах видно, как преподавательница бьёт ученика ладонью по лицу, затылку и спине. О причинах конфликтной ситуации и последующего рукоприкладства со стороны педагога ничего неизвестно. Министерство просвещения республики сразу же начало проверку. Однако преподавателя пока от работы не отстранили, но в ведомстве предполагают, что всё же отстранят.



"Произошедшая ситуация недопустима в общеобразовательных учреждениях, вопрос взят на личный контроль министра просвещения и науки КБР Анзора Езаова. По окончанию разбирательства будут приняты все соответствующие меры", — сообщила пресс-секретарь Минпросвещения КБР Бэлла Балова.

Как отметила Балова, попавшая в скандал преподавательница имеет колоссальный опыт в педагогике и даже какое-то время была директором школы. Что могло так вывести из себя заслуженного педагога, который всю жизнь работает с детьми, там пока не знают.


"Педагог, действительно, заслуженный. У неё большой опыт, просто вот как-то так получилось нехорошо. В настоящий момент она учитель, но до этого она много лет была и директором школы", — добавила пресс-секретарь Минпросвещения.


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Метки: Видео   Кабардино-Балкария   преподаватель   проверка   рукоприкладство   ученик   школа   
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6  комментариев
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5k
Alex Час назад
Ништяк!
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17k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 8 минут назад
Ученик значит тоже теперь заслуженный, раз заслужил дюлей
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71k
Пётровыч 12 минут назад
У нас так заслуженный воспитатель года в садике регулярно детей избивала, сестра работала там и увидела. Написала родителям и в министерство образования, родители сказали, что дети подтвердили регулярное избиение, в министерстве сказали, этого не может быть, она педагог года.
Пригрозили СМИ, тогда её сняли и перевели в уборщицы, через год восстановили, 1 год до пенсии оставался, мразь, и во власти мрази.
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3k
Дмитрий 47 минут назад
С ножом по классу бегал, а в итоге учитель будет виноват. В любом случае, очень сомневаюсь, что [мат] от учителя была напрасной, жаль конечно, что теперь виноват всегда взрослый
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3k
Вовака 48 минут назад
Жаль Компот, не уверен, но говорят, почил в бозе.
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120
Феличита Час назад
надеюсь премию ей хотя бы родители выпишут, за воспитание их отпрыска
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