Заслуженный учитель надавала тумаков ученику на уроке в КБР

Надо думать, тумаки тоже были заслуженными. Что, впрочем, не отменяет проблем для педагога.
Очередной школьный скандал случился в Кабардино-Балкарии. В сеть попала запись с вчерашним инцидентом в одной из школ в городском округе Баксан. На кадрах видно, как преподавательница бьёт ученика ладонью по лицу, затылку и спине. О причинах конфликтной ситуации и последующего рукоприкладства со стороны педагога ничего неизвестно. Министерство просвещения республики сразу же начало проверку. Однако преподавателя пока от работы не отстранили, но в ведомстве предполагают, что всё же отстранят.
"Произошедшая ситуация недопустима в общеобразовательных учреждениях, вопрос взят на личный контроль министра просвещения и науки КБР Анзора Езаова. По окончанию разбирательства будут приняты все соответствующие меры", — сообщила пресс-секретарь Минпросвещения КБР Бэлла Балова.
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Как отметила Балова, попавшая в скандал преподавательница имеет колоссальный опыт в педагогике и даже какое-то время была директором школы. Что могло так вывести из себя заслуженного педагога, который всю жизнь работает с детьми, там пока не знают.
"Педагог, действительно, заслуженный. У неё большой опыт, просто вот как-то так получилось нехорошо. В настоящий момент она учитель, но до этого она много лет была и директором школы", — добавила пресс-секретарь Минпросвещения.
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Пригрозили СМИ, тогда её сняли и перевели в уборщицы, через год восстановили, 1 год до пенсии оставался, мразь, и во власти мрази.