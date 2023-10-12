Заслуженный учитель надавала тумаков ученику на уроке в КБР

Очередной школьный скандал случился в Кабардино-Балкарии. В сеть попала запись с вчерашним инцидентом в одной из школ в городском округе Баксан. На кадрах видно, как преподавательница бьёт ученика ладонью по лицу, затылку и спине. О причинах конфликтной ситуации и последующего рукоприкладства со стороны педагога ничего неизвестно. Министерство просвещения республики сразу же начало проверку. Однако преподавателя пока от работы не отстранили, но в ведомстве предполагают, что всё же отстранят.

"Произошедшая ситуация недопустима в общеобразовательных учреждениях, вопрос взят на личный контроль министра просвещения и науки КБР Анзора Езаова. По окончанию разбирательства будут приняты все соответствующие меры", — сообщила пресс-секретарь Минпросвещения КБР Бэлла Балова.