Необычный участник первой правительственной экспедиции в США

Однако индейцы так хотели заполучить умное животное, что решились на кражу. Кларк так озверел, что распорядился не только догнать похитителей, но и дал добро на стрельбу, если те не отдадут Моряка. К счастью, всё обошлось без крови: похитители бросили добычу и сбежали.

Однажды собаку, оправдывающую свою кличку и обожавшую водную стихию, во время погони в реке укусил бобр. У пса открылось сильное кровотечение. Но он оказался крепким, поправился и продолжил путешествие.