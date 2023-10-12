Необычный участник первой правительственной экспедиции в США

Экспедицию, целью которой стало исследование стратегически важных земель Америки в области рек Миссури и Колумбия, одобрил в 1803 году президент Джефферсон, считавший, что это поспособствует расширению внешней торговли страны.
Возглавили её секретарь президента 29-летний капитан Мериуэзер Льюис и 33-летний лейтенант Уильям Кларк, с которым Льюис служил в армии.
Масштабное путешествие, включавшее знакомство и налаживание отношений с разными индейскими племенами, описание их образа жизни, местности, составление карт, коллекций растений и минералов, сделало мужчин героями.
Но если подготовленные парни отлично понимали, какие тяготы, сложности и лишения ждут их в экспедиции, то был в её составе один участник, который отправился в поход не по своей воле. Но проявил себя не менее достойно.
Таковым оказался пёс породы ньюфаундленд, которого Льюис перед выходом приобрёл за двадцатку. Собака, которой дали кличку Моряк, упоминается уже с первых страниц дневника. Кларк писал о питомце как о подвижном, сильном и послушном. Моряк таскал участникам похода белок, даже вылавливал их из воды. А один раз сумел догнать и притащить раненого оленя, упавшего в реку. Чем заслужил расположение всей команды, которая называла ньюфаундленда «наша собака».
Индейцы племени шауни оказались так впечатлены псом, что предложили руководителю в обмен целых три медвежьих шкуры. Но тот отказался – как можно продать друга?
Однако индейцы так хотели заполучить умное животное, что решились на кражу. Кларк так озверел, что распорядился не только догнать похитителей, но и дал добро на стрельбу, если те не отдадут Моряка. К счастью, всё обошлось без крови: похитители бросили добычу и сбежали.
Однажды собаку, оправдывающую свою кличку и обожавшую водную стихию, во время погони в реке укусил бобр. У пса открылось сильное кровотечение. Но он оказался крепким, поправился и продолжил путешествие.
А в конце весны 1805 года верный товарищ спас Кларка и Льюиса от бизона. Исполин нёсся прямо на палатку, в которой мирно спали мужчины. Моряк громко залаял, и бизон свернул в сторону. Каждый вечер собака выходила на службу и стерегла лагерь от посягательства медведей. Мишки не прочь были поживиться съестными припасами, но благодаря Моряку вся еда оставалась целой.
Наравне с людьми пёс стойко переносил все тяготы походной жизни, страдая от укусов насекомых и порезов, полученных в лесу. В дневниках участников экспедиции после возвращения Моряк больше не упоминался, но в честь любимца Льюис назвал ручей в Монтане.
Моряка знают многие жители США, считают героем-исследователем. Экспедиции посвящено несколько памятников и мемориалов, в которых четвероногий путешественник занимает достойное место.
Источник:
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