Мастерица превращает детские рисунки в игрушки

Сейчас такое время, когда в магазинах есть все что угодно. Все одинаковое и скучное. Виолета много лет занимается вязанием игрушек крючком, и все чаще получает заказы создать что-то оригинальное и невиданное. Жительнице литовского Каунаса присылают интересные, красочные рисунки и просят сделать игрушки.