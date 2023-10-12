Мастерица превращает детские рисунки в игрушки

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Сейчас такое время, когда в магазинах есть все что угодно. Все одинаковое и скучное. Виолета много лет занимается вязанием игрушек крючком, и все чаще получает заказы создать что-то оригинальное и невиданное. Жительнице литовского Каунаса присылают интересные, красочные рисунки и просят сделать игрушки.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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