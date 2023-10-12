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Мастерица превращает детские рисунки в игрушки

Мастерица превращает детские рисунки в игрушки

Автор:
12 октября 2023 09:27
Сообщество : Рукоделия для новичков и мастеров
Метки: вязание   игрушка   крючок   ребенок   рисунок   рукоделие   
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Сейчас такое время, когда в магазинах есть все что угодно. Все одинаковое и скучное. Виолета много лет занимается вязанием игрушек крючком, и все чаще получает заказы создать что-то оригинальное и невиданное. Жительнице литовского Каунаса присылают интересные, красочные рисунки и просят сделать игрушки.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вязание   игрушка   крючок   ребенок   рисунок   рукоделие   
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