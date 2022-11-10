Мастерица вяжет игрушки по детским рисункам

По словам Виолетты, она делает игрушки с детства - уже больше 20 лет. "Когда мне было девять лет, мама научила меня вязать крючком. Потом я начала вязать одежду для кукол и разные игрушки ручной работы. Изучив в школе дизайн и технологию обработки дерева, много лет спустя она вернулась к изготовлению кукол. "Когда мои дети подросли, они начали рисовать всевозможные сумасшедшие рисунки. Увидев один из этих рисунков, я не смогла устоять - у меня сразу появилось желание сделать игрушку по этому рисунку," - рассказывает Виолетта.