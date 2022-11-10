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Мастерица вяжет игрушки по детским рисункам

Мастерица вяжет игрушки по детским рисункам

Автор:
10 ноября 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Игрушки   вязание   идеи   искусство   креатив   необычное   рисунки   рукоделие   творчество   фото   
1350
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Дети обладают богатым воображением, которое не всегда доступно взрослым. Поэтому они часто рисуют разных интересных существ и неведомых созданий, давая волю своей фантазии.. А мастерица по имени Виолетта и под ником VioletaOwl претворяет детские рисунки в жизнь. Она вяжет игрушки с персонажей, которых нарисовали дети - и получаются очаровательные и уникальные создания. Оцените её творчество!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Игрушки   вязание   идеи   искусство   креатив   необычное   рисунки   рукоделие   творчество   фото   
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2  комментария
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Станислав Час назад
Очень круто получается! Я думаю, карапузам такие игрушки станут любимыми )
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