Мастерица вяжет игрушки по детским рисункам

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Дети обладают богатым воображением, которое не всегда доступно взрослым. Поэтому они часто рисуют разных интересных существ и неведомых созданий, давая волю своей фантазии.. А мастерица по имени Виолетта и под ником VioletaOwl претворяет детские рисунки в жизнь. Она вяжет игрушки с персонажей, которых нарисовали дети - и получаются очаровательные и уникальные создания. Оцените её творчество!
Литовская мастерица под ником VioletaOwl создает вязаных кукол амигуруми по детским рисункам. Все игрушки - уникальны, и Виолетта старается повторить абсолютно все детали с рисунков, даже если они слегка не соответствуют реальным животным. Например, если ребёнок нарисовал жирафа без шеи - рукодельница вяжет его таким, каким его увидел маленький художник!
По словам Виолетты, она делает игрушки с детства - уже больше 20 лет. "Когда мне было девять лет, мама научила меня вязать крючком. Потом я начала вязать одежду для кукол и разные игрушки ручной работы. Изучив в школе дизайн и технологию обработки дерева, много лет спустя она вернулась к изготовлению кукол. "Когда мои дети подросли, они начали рисовать всевозможные сумасшедшие рисунки. Увидев один из этих рисунков, я не смогла устоять - у меня сразу появилось желание сделать игрушку по этому рисунку," - рассказывает Виолетта.
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Теперь мастерица делает игрушки на заказ своих клиентов. Она вяжет игрушки по рисункам детей со всего мира: она открыла небольшой магазинчик в сети, и у неё тысячи клиентов. Оцените её работы:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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