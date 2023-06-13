30 ярких и необычных работ от любителей вязания

Пожалуй, одно из лучших свойств интернета — объединять людей, которые иначе никогда бы не встретились, чтобы они могли обменяться опытом и научить друг друга чему-то новому. Вот так и сабреддит r/crochet собрал огромное количество любителей вязания со всего мира, которые регулярно делятся советами, поддерживают друг друга и, конечно же, хвастаются своими невероятными работами.