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30 ярких и необычных работ от любителей вязания

30 ярких и необычных работ от любителей вязания

Автор:
13 июня 2023 19:17
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Reddit   вязание   идеи   рукоделие   творчество   хобби   
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Пожалуй, одно из лучших свойств интернета — объединять людей, которые иначе никогда бы не встретились, чтобы они могли обменяться опытом и научить друг друга чему-то новому. Вот так и сабреддит r/crochet собрал огромное количество любителей вязания со всего мира, которые регулярно делятся советами, поддерживают друг друга и, конечно же, хвастаются своими невероятными работами.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   вязание   идеи   рукоделие   творчество   хобби   
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