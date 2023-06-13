30 ярких и необычных работ от любителей вязания

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Пожалуй, одно из лучших свойств интернета — объединять людей, которые иначе никогда бы не встретились, чтобы они могли обменяться опытом и научить друг друга чему-то новому. Вот так и сабреддит r/crochet собрал огромное количество любителей вязания со всего мира, которые регулярно делятся советами, поддерживают друг друга и, конечно же, хвастаются своими невероятными работами.
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2. «Я увлеклась вязанием крючком во время беременности и связала армию. Мы выдвигаемся на рассвете»
10. «Последний год я вяжу крючком цветы для своей свадьбы, вот какие розочки у меня получились»
12. «Создал ли я аккаунт только для того, чтобы показать миру это покрывало? Да. Да, для этого»
22. «Двухголовый плюшевый зомби! Муж и сын уже попытались его отнять, так что, видимо, мне придется связать еще 2»
28. «Я выгляжу сумасшедшей, но я связала 33 шапки, чтобы пожертвовать их для родильного отделения в моей больнице»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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