14 фото от смекалистых и рукастых людей в стиле "Я сделалъ"

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Иногда нет смысла покупать новую мебель, вызывать профи, когда все можно сделать самому. Получится и дешево, и сердито, и оригинально. Ну разве они не гении?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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