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14 фото от смекалистых и рукастых людей в стиле "Я сделалъ"

14 фото от смекалистых и рукастых людей в стиле "Я сделалъ"

Автор:
08 ноября 2022 10:20
Сообщество : Юмор
Метки: Хитрость   оригиналы   починил   рукастые   смекалка   фото   я сделал   я у мамы инженер   
2475
15

Иногда нет смысла покупать новую мебель, вызывать профи, когда все можно сделать самому. Получится и дешево, и сердито, и оригинально. Ну разве они не гении?

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Источник:

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Метки: Хитрость   оригиналы   починил   рукастые   смекалка   фото   я сделал   я у мамы инженер   
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Ivan 49 минут назад
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12k
Александр 22 минуты назад
А здесь что не так? Ну открутилось колесо, балонника с собой не было - доехал до магазина. За это время диск "съел" резьбу шпилек, а они в ответ раздрочили диск. Купил пачку ключей, балонник, всё проложил и протянул. А фото с сервиса, где такого ещё не видели.
Всё ок.
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