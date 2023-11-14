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Любовь зла: бык "искупал" женщину в водоеме

Любовь зла: бык "искупал" женщину в водоеме

Автор:
14 ноября 2023 08:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Курьезы   Прикол   бык   в мире   животные   
1058
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Женщина приняла незапланированные водные процедуры из-за любвеобильного быка. Животное заметило героиню ролика в интересной позе и решило воспользоваться возможностью.

Запретный плод сладок

Забавное происшествие попало на видео.

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Метки: Видео   Курьезы   Прикол   бык   в мире   животные   
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4  комментария
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6k
pinbalist Полчаса назад
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4k
brotherirk 8 минут назад
пошел на запах)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
22k
2k
amens Полчаса назад
Видимо, не первый раз.
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