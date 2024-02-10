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Очарование стеклянного увядания от Лиллы Табассо

Очарование стеклянного увядания от Лиллы Табассо

Автор:
10 февраля 2024 18:39
Сообщество : Искусство
Метки: Vanitas   Лилла Табассо   букет   искусство   композиция   милан   натюрморт   стекло   стеклодув   цветок   
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Абсолютное большинство мастеров, выбирающих классические техники, отдаёт предпочтение надежде, возрождению, новой жизни, перспективе. Но в закате и увядании есть своя прелесть. И этот мастер показала её во всей красоте.

Лилла Табассо родилась в Милане в 1973 году, где и проживает по сей день. По образованию женщина биолог. После окончания биологического факультета Миланского университета Табассо увлеклась дизайном и начала работать с муранским стеклом, используя древние техники выдувания и моделирования в пламени. 

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Её художественные эксперименты сосредоточены на интересе к природе и чувствах к ней, чему способствуют профессиональные знания ботаники в сочетании со сложной практикой ручной работы со стеклом. Работы стеклодува – это преимущественно цветы невероятной реалистичности. Художница вдохновляется не только бесконечно разнообразной палитрой тонов, но и акцентирует внимание на дефектах и несовершенствах, выделяя сухие ветви, увядшие цветы и листья.

Всё это относится к понятию Vanitas – направлению в живописи эпохи барокко, посвящённому атрибутам бренности бытия и смертности.

Стиль Лиллы Табассо – это жанр натюрморт, который приобретает форму гиперреализма и крайнего натурализма.

Лилла не останавливается на достигнутом и продолжает разрабатывать свои собственные техники и концепции, придя к базовой идее небольшой инсталляции. В ней художница объединяет в одном объекте бетонные и стеклянные цветы, иллюстрируя тем самым, что, несмотря ни на что, природа будет преобладать всегда и над всем.

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Метки: Vanitas   Лилла Табассо   букет   искусство   композиция   милан   натюрморт   стекло   стеклодув   цветок   
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9  комментариев
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Александр 51 минуту назад
Я, конечно, ни в коем случае, не претендую на роль даже самого хренового эксперта, но лично я у себя такое бы не поставил...
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11k
Garpia121 18 минут назад
Депрессивно. Я за это не люблю срезанные цветы. А тут вечная смерть.
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3k
Autumn2015 58 минут назад
Спасибо, очень интересная подборка! Ценность увядающих букетов - в их большей палитре, разнообразии форм и натуралистичности. Наверняка таких работ нет, а значит у художницы появился личный стиль и уникальность.
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71k
doker 2 часа назад
А знаете почему? Любое увядание способствует появлению более НОВОМУ, более СОВЕРШЕННОМУ!
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361
iskra doker 2 часа назад
Вообще не факт. Вот на своем заводе смотрю - увядают и уходят золотые люди времен СССР. На смену приходят неучи и лодыри..
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361
iskra doker Полчаса назад
У нас уже некому учить и отсеивать. Советские кадры на пенсии. Приходят те, кто не смог даже в офисный планктон пристроиться. И практически все они рассуждают - "я здесь временно,на пару месяцев,потом меня брат на фирму возьмет(дядя в Газпром устроит)", и т.п..
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