Очарование стеклянного увядания от Лиллы Табассо

Абсолютное большинство мастеров, выбирающих классические техники, отдаёт предпочтение надежде, возрождению, новой жизни, перспективе. Но в закате и увядании есть своя прелесть. И этот мастер показала её во всей красоте.
Лилла Табассо родилась в Милане в 1973 году, где и проживает по сей день. По образованию женщина биолог. После окончания биологического факультета Миланского университета Табассо увлеклась дизайном и начала работать с муранским стеклом, используя древние техники выдувания и моделирования в пламени.
Её художественные эксперименты сосредоточены на интересе к природе и чувствах к ней, чему способствуют профессиональные знания ботаники в сочетании со сложной практикой ручной работы со стеклом. Работы стеклодува – это преимущественно цветы невероятной реалистичности. Художница вдохновляется не только бесконечно разнообразной палитрой тонов, но и акцентирует внимание на дефектах и несовершенствах, выделяя сухие ветви, увядшие цветы и листья.
Всё это относится к понятию Vanitas – направлению в живописи эпохи барокко, посвящённому атрибутам бренности бытия и смертности.
Стиль Лиллы Табассо – это жанр натюрморт, который приобретает форму гиперреализма и крайнего натурализма.
Лилла не останавливается на достигнутом и продолжает разрабатывать свои собственные техники и концепции, придя к базовой идее небольшой инсталляции. В ней художница объединяет в одном объекте бетонные и стеклянные цветы, иллюстрируя тем самым, что, несмотря ни на что, природа будет преобладать всегда и над всем.
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Я воспитал и вырастил нормальную смену.
Да, многих отсеял, в силу своего вредного характера.
Но, я делал ставку на то, что рабочий ДОЛЖЕН УВАЖАТЬ СВОЙ ТРУД и не потакать начальству.
Они не ЛОДЫРИ.
Просто работать "ни за что" не будут - я приводил свой пример работы, когда один работаешь за двух-трёх работников, когда не понимаешь свою квалификацию, а барин пугает "очередью за забором".
Контактирую с коллегами до сих пор - завод работает, проблем нет, ученики вызывают гордость.
Просто, мне проще - у нас ОП, где... дуракам не место, а стаж уменьшает возраст выхода на пенсию. Поэтому начальство более благосклонно к рабочему персоналу. Другое дело, что ИТР меняются так, как Вы описали... И это иногда страшно.