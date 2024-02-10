Очарование стеклянного увядания от Лиллы Табассо

Лилла не останавливается на достигнутом и продолжает разрабатывать свои собственные техники и концепции, придя к базовой идее небольшой инсталляции. В ней художница объединяет в одном объекте бетонные и стеклянные цветы, иллюстрируя тем самым, что, несмотря ни на что, природа будет преобладать всегда и над всем.