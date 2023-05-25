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Сообщество Без кота и жизнь не та 1609 постов • 471 подписчик подписаться
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16 маленьких котят, которые выглядят как сдобные пирожочки, сделанные из чистого зла

16 маленьких котят, которые выглядят как сдобные пирожочки, сделанные из чистого зла

Автор:
25 мая 2023 10:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   забавно   котята   кошка   милота   позитив   фото   
588
17

Трудно представить, что не все котята бывают лапочками? Тогда смотрите фотографии, представленные ниже. Зловещие пушистики поднимут настроение и покажут, что даже безобидные создания порой могут показать свои острые зубки и коготки. И это не шутка!

Мы привыкли считать, что все котята милые и славные. Однако порой эти беззащитные комочки превращаются в настоящих злюк, которые легко могут продемонстрировать свой суровый и угрюмый характер. Всё как и подобает настоящему хищнику, который учится отстаивать личные границы и демонстрировать свою самодостаточность.


Что смотришь?

×
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Со мной лучше не связываться. Сейчас я покажу тебе, что такое карате

Надеюсь, у тебя была серьёзная причина, чтобы меня потревожить?

Маленький агрессор

Ещё один будущий суперзлодей.

Как это ты не купил мой любимый корм?

Зло!

Лучше тебе меня не тревожить

Я тьма! Я зло! Я ярость!

Я тебя съем

Ты мне не нравишься

Лучше не трогай меня, смертный

Тебе конец, хозяин

Взгляд, полный презрения

Иду в атаку

Пушистый вампир

Тебе несдобровать, человек, когда я вырасту

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Метки: животные   забавно   котята   кошка   милота   позитив   фото   
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2  комментария
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28k
Levyathan 40 минут назад
Зачем портить такие классные фотки такими дурацкими комментариями.
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24k
Sergey 56 секунд назад
В большинстве на фото котёныши просто сонные или кушать просят. И опять дурацкие подписи.
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