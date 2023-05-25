16 маленьких котят, которые выглядят как сдобные пирожочки, сделанные из чистого зла

Мы привыкли считать, что все котята милые и славные. Однако порой эти беззащитные комочки превращаются в настоящих злюк, которые легко могут продемонстрировать свой суровый и угрюмый характер. Всё как и подобает настоящему хищнику, который учится отстаивать личные границы и демонстрировать свою самодостаточность.

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