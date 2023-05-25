16 маленьких котят, которые выглядят как сдобные пирожочки, сделанные из чистого зла

Трудно представить, что не все котята бывают лапочками? Тогда смотрите фотографии, представленные ниже. Зловещие пушистики поднимут настроение и покажут, что даже безобидные создания порой могут показать свои острые зубки и коготки. И это не шутка!
Мы привыкли считать, что все котята милые и славные. Однако порой эти беззащитные комочки превращаются в настоящих злюк, которые легко могут продемонстрировать свой суровый и угрюмый характер. Всё как и подобает настоящему хищнику, который учится отстаивать личные границы и демонстрировать свою самодостаточность.
Что смотришь?
Со мной лучше не связываться. Сейчас я покажу тебе, что такое карате
Надеюсь, у тебя была серьёзная причина, чтобы меня потревожить?
Маленький агрессор
Ещё один будущий суперзлодей.
Как это ты не купил мой любимый корм?
Зло!
Лучше тебе меня не тревожить
Я тьма! Я зло! Я ярость!
Я тебя съем
Ты мне не нравишься
Лучше не трогай меня, смертный
Тебе конец, хозяин
Взгляд, полный презрения
Иду в атаку
Пушистый вампир
Тебе несдобровать, человек, когда я вырасту
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