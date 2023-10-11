Девушка из Лос-Анджелеса воссоздает декорации из культовых фильмов и сериалов в миниатюре

Кто над всем этим стоит

Интересные факты о фильме "Леон"

На какие хитрости идут создатели фильмов на съёмочной площадке

Актёр Мадс Миккельсен рассказал об инциденте, который мог стоить ему карьеры

14 ролей, которые разрушили карьеру некогда перспективных актеров

Что на самом деле означает припев «ланфрен-ланфра», что пел Боярский в «Гардемаринах»