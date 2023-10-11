Девушка из Лос-Анджелеса воссоздает декорации из культовых фильмов и сериалов в миниатюре

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На проработку всех деталей уходит минимум несколько дней, а над сложными проектами она и вовсе может трудиться месяцами.
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