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Девушка из Лос-Анджелеса воссоздает декорации из культовых фильмов и сериалов в миниатюре

Девушка из Лос-Анджелеса воссоздает декорации из культовых фильмов и сериалов в миниатюре

Автор:
11 октября 2023 11:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Миниатюра   декорации   дом   кино   комната   круто   фильм   
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На проработку всех деталей уходит минимум несколько дней, а над сложными проектами она и вовсе может трудиться месяцами.

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Метки: Миниатюра   декорации   дом   кино   комната   круто   фильм   
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2  комментария
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32k
Teodor Час назад
И за это платят..?
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14k
Ivan 23 минуты назад
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