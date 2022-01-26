Фильмы, в которых для создания массивных сооружений использовались миниатюры

Ну в этом в том числе и кроется смысл словосочетания «магия кино» — когда нечто небольшое в кадре превращается в грандиозное.

Кстати, в большинстве таких случаев речь идёт именно о миниатюрах, а не компьютерной графике. Миниатюры имеют некоторое преимущество перед анимацией, так как они всё же являются реальными объектами, что заметно в кадре. Их можно поджигать, взрывать и как-то эпично разрушать, что будет выглядеть куда реалистичнее, чем использование полностью компьютерных моделей.

Поэтому миниатюрами пользуются по сей день, несмотря на продвинутость технологий. Что же касается фильмов, снятых в 20 веке — там без миниатюр никуда, выбирать особо не приходилось.

Давайте посмотрим, какие известные фильмы использовали этот хитрый визуальный трюк, выдавая маленькое за огромное, а игрушечное за объекты реальной величины.

1. Остров проклятых (2009)