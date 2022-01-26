Фильмы, в которых для создания массивных сооружений использовались миниатюры

Вы наверняка догадывались о том, что в фильмах, где есть грандиозные строения, их не отстраивали в реальную величину. Вот обманщики, решили не строить настоящую «Звезду Смерти» или фэнтезийный замок, а заменили их миниатюрой!
Ну в этом в том числе и кроется смысл словосочетания «магия кино» — когда нечто небольшое в кадре превращается в грандиозное.
Кстати, в большинстве таких случаев речь идёт именно о миниатюрах, а не компьютерной графике. Миниатюры имеют некоторое преимущество перед анимацией, так как они всё же являются реальными объектами, что заметно в кадре. Их можно поджигать, взрывать и как-то эпично разрушать, что будет выглядеть куда реалистичнее, чем использование полностью компьютерных моделей.
Поэтому миниатюрами пользуются по сей день, несмотря на продвинутость технологий. Что же касается фильмов, снятых в 20 веке — там без миниатюр никуда, выбирать особо не приходилось.
Давайте посмотрим, какие известные фильмы использовали этот хитрый визуальный трюк, выдавая маленькое за огромное, а игрушечное за объекты реальной величины.
1. Остров проклятых (2009)
2. Начало (2010)
3. День независимости (1996)
На заднем плане видна миниатюрная версия Белого дома, который в фильме будет взорван инопланетянами. Его взорвали и на съёмочной площадке.
4. Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза (1999)
5. Охотники за привидениями (1984)
6. Титаник (1997)
Для фильма было создано несколько моделей «Титаника», в том числе в масштабе 1:20.
7. Бегущий по лезвию (1982)
Режиссёр по спецэффектам Дуглас Трамбалл позирует за моделью здания пирамиды Tyrell Corporation на съёмках фильма.
8. Властелин колец: Возвращение короля (2003)
9. Пятый элемент (1997)
Съёмочная группа фильма позирует перед готовой моделью Нью-Йорка 2263 года.
10. Гарри Поттер и философский камень (2001)
Макет Хогвартса в лондонской студии. Эта модель с добавлением некоторых компьютерных эффектов использовалась для съёмок общих планов замка.
11. Назад в будущее 3 (1990)
12. Отель «Гранд Будапешт» (2014)
13. Бен-Гур (1959)
Легендарный голливудский художник по спецэффектам Альберт Арнольд Гиллеспи на съёмках сражения миниатюрных кораблей.
Бонус: «Звёздные войны» (оригинальная трилогия, 1977-1983) и технология дорисовки
Некоторые декорации были расписаны вручную масляными красками на панелях из плексигласа и после добавлены в фильм к реальным кадрам. Тоже своего рода работа с миниатюрами.
Источник:
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