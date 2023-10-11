Австралиец инсценировал собственное похищение и чуть не загремел в тюрьму

36-летний Пол Иера из Вуллонгонга, штат Новый Южный Уэльс, инсценировал собственное похищение, чтобы провести новогоднюю ночь не со своей девушкой, а с любовницей. За организацию мистификации, в результате которой полиция потратила около 200 часов, а налогоплательщики отдали более 25 тыс. австралийских долларов, суд назначил мужчине 350 часов общественных работ.
31 декабря 2022 года Иера покинул дом незадолго до полуночи, сказав своей благоверной, что ему нужно встретиться с финансовым консультантом. А уже через несколько часов девушка получила сообщение о похищении.
Любовница мужчины написала: "Спасибо, что отправила ко мне Пола. А теперь готовь выкуп. Пока-пока".
Через некоторое время пришло следующее сообщение: "Ладно, мы оставим его у себя до утра. Он отдаст нам свой мотоцикл, а мы его отпустим".
Опасаясь за жизнь Иеры, девушка обратилась в местную полицию, которая начала проверять записи с камер наблюдения и опрашивать свидетелей.
На следующий день Пол позвонил отцу и сообщил, что его похитили накануне вечером, но он уже вернулся в Вуллонгонг. А полицейским рассказал, что его удерживали "неизвестные мужчины с Ближнего Востока", которых наняла его любовница, чтобы заполучить мотоцикл.
Менее чем через две недели полиция обнаружила записи с камер видеонаблюдения, на которых в тот вечер "похищенный" был с работницей секс-индустрии. На других кадрах Иера и его любовница садятся в машину всего через несколько минут после звонка отцу.
В конце сентября прошел суд по делу Иеры. Мировой судья назвал поведение обвиняемого отвратительным и сказал: "Вы решили послать тревожные, пугающие сообщения своей девушке, чтобы получить дополнительное время с другой пассией. Любой разумный человек в такой ситуации обращается в полицию, что она и сделала. Вы находитесь в той точке, когда вам необходимо сделать выбор. Либо вы делаете шаг назад, смотрите на себя и начинаете работать над собой, либо вы попадаете в ситуацию, которая закончится тюремным заключением".
Помимо 350 часов общественных работ герой-любовник должен выплатить полиции Нового Южного Уэльса 16000 австралийских долларов (чуть более 1 млн рублей).
Адвокат Иеры признался, что его подзащитный встал на путь исправления и хочет быть полезным обществу, а семья и возлюбленная оказывают ему поддержку.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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