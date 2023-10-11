Австралиец инсценировал собственное похищение и чуть не загремел в тюрьму

31 декабря 2022 года Иера покинул дом незадолго до полуночи, сказав своей благоверной, что ему нужно встретиться с финансовым консультантом. А уже через несколько часов девушка получила сообщение о похищении.

Любовница мужчины написала: "Спасибо, что отправила ко мне Пола. А теперь готовь выкуп. Пока-пока".

Через некоторое время пришло следующее сообщение: "Ладно, мы оставим его у себя до утра. Он отдаст нам свой мотоцикл, а мы его отпустим".