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Женщина положила волос в тарелку, чтобы не оплачивать счет в ресторане

Женщина положила волос в тарелку, чтобы не оплачивать счет в ресторане

Автор:
10 ноября 2023 08:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   блюдо   волос   история   обман   ресторан   
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Том Крофт вернул гостье 12,95 фунтов стерлингов за ростбиф после того, как та заявила, что нашла в своей тарелке волос. Когда владелец ресторана Observatory в Блэкберне, Ланкашир, решил проверить записи с камер, то увидел, что женщина сама положила волос в еду.

На видео женщина шепчется с мужчиной, а затем рвёт свой черный волос и кладет его на полупустую тарелку.

По словам Крофта, после этого клиентка пожаловалась официанту и устроила скандал в баре, ей тут же вернули деньги за ужин.

"Мы просмотрели видеозапись, чтобы понять, что пошло не так, вдруг у кого-то из сотрудников не были собраны волосы или что-то еще, но потом сами всё увидели. Это просто омерзительно, я был очень зол", - рассказывает британец.


"Есть люди, которые готовы поставить под угрозу репутацию заведения и работу персонала ради блюда за 12,95 фунтов стерлингов. Повара могли подумать, что это их вина, хотя они не сделали абсолютно ничего плохого".

Крофт является совладельцем ресторана уже пять с половиной лет, но никогда раньше не сталкивался с подобным.

"Такого с нами еще не случалось. Если бы мы не нашли записи с камер видеонаблюдения, то наша репутация пострадала бы. Никто не хочет есть в заведении, где в еде находят волосы. Мы строго соблюдаем правила гигиены и приготовления продуктов", - пояснил Том.


Мужчина хочет предостеречь своих коллег и советует им "держать ухо востро", чтобы не проглядеть таких аферистов.

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Метки: Великобритания   блюдо   волос   история   обман   ресторан   
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5  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Это какой же у вас "срудель"!
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7k
Станислав 46 секунд назад
Потом этой бабе принесут вот такое блюдо
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4k
Харон 46 минут назад
Фото парочки по всем заведениям общепита с отказом в обслуживании.
И им этот волос боком вылезет.
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3k
Оксид Бетона Час назад
Жирная тварина!
Но и владелец - лох! Сразу-то запись посмотреть не судьба? Если есть волос в тарелку, нужно сразу предполагать, что он с головы клиента (посетители же сидят без головных уборов, исключающих попадание волос в тарелку).
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Fuchsia

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