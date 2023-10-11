FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 810 постов • 41 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Аргентине вспыхнули лесные пожары из-за любителя кофе

В Аргентине вспыхнули лесные пожары из-за любителя кофе

Автор:
11 октября 2023 08:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Аргентина   Видео   в мире   люди   пожар   происшествие   
893
1
4

Жители Аргентины сняли кадры крупного лесного пожара. Вероятным источником стал местный житель, который разжёг костер в лесу.

В Аргентине крупный лесной пожар вспыхнул недалеко от города Вилья-Карлос-Пас. 1 000 пожарных не могут справиться со стихией. Огонь окружил город, власти начали эвакуацию.

Полиция арестовала местного жителя. Он заявил, что просто хотел разжечь костер чтобы сварить кофе. Но из-за сильного ветра потерял контроль. Дальше - случилось вот это все.

Пожар окружил город в Аргентине из-за неудачно заваренного кофе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Аргентина   Видео   в мире   люди   пожар   происшествие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
pynh Час назад
Ничего себе, за хлебушком сходил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
285
А П 11 минут назад
В Аргентине вспыхнули лесные пожары из-за любителя кофеПосмотреть
В Аргентине вспыхнули лесные пожары из-за любителя кофе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
STRiX Полчаса назад
Самое важное так и не раскрыли, кофе то он в итоге попил или нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
sos1960sos 48 минут назад
Он и к нам на Байкал и в Сибирь постоянно приезжал кофе варить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

615723



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Волочкова: мем или талантливая балерина?
Волочкова: мем или талантливая балерина?
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от пользователей Сети
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от...
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как чихают девушки и парни

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#животные#ДТП#история#кино#фильм#новости#полиция
#машина#автомир#интересное#Прикол#авто аварии#забавно#факты#США#улыбнуло#дети
#интересно#Юмор#люди#аварии#Автовсячина#позитив#Россия#Китай#подборка#истории
iPhone вынудил свою владелицу с именем Сири поменять имя iPhone вынудил свою владелицу с именем Сири поменять имя Рабочий снял зрелищное падение экскаватора в реку Рабочий снял зрелищное падение экскаватора в реку Хорошая реакция спасла посетителя кафе Хорошая реакция спасла посетителя кафе Жители Свердловской области оказались в заложниках у свиней Жители Свердловской области оказались в заложниках у свиней В Мексике полиция арестовала куклу Чаки за вымогательство В Мексике полиция арестовала куклу Чаки за вымогательство Пешеход оказал девушкам медвежью услугу Пешеход оказал девушкам медвежью услугу

На что жалуетесь?

Вернуться