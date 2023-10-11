В Аргентине вспыхнули лесные пожары из-за любителя кофе

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Жители Аргентины сняли кадры крупного лесного пожара. Вероятным источником стал местный житель, который разжёг костер в лесу.
В Аргентине крупный лесной пожар вспыхнул недалеко от города Вилья-Карлос-Пас. 1 000 пожарных не могут справиться со стихией. Огонь окружил город, власти начали эвакуацию.
Полиция арестовала местного жителя. Он заявил, что просто хотел разжечь костер чтобы сварить кофе. Но из-за сильного ветра потерял контроль. Дальше - случилось вот это все.
Пожар окружил город в Аргентине из-за неудачно заваренного кофе.
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